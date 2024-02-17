Навальнисты провалили «акцию скорби» накануне «стадии депрессии»

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Сторонники блогера-экстремиста Алексея Навального попробовали провести серию акций по всей России в знак скорби о его смерти в колонии.

В Москве и Санкт-Петербурге местами для поминовения были выбраны мемориальные сооружения в память о жертвах сталинских репрессий. В других городах места избирались произвольно. Там устанавливали фото Навального и возлагали к нему цветы. Минувшей ночью «мемориалы» были ликвидированы неизвестными в гражданском.

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Однако навальнисты попытались продолжить акции сегодня. По данным иноагента ОВД-инфо акции прошли в 30 городах. Почти всех их участников задержала полиция, набралось 340 человек. Трое из них в Москве уже поличили административные сроки — 15 суток.

Не наблюдалось массовости и за рубежом. Там активисты шли к российским посольствам. Ярче всего получилось в Кишиневе. Там сторонник прозападной президентки Санду сжег свой просроченный российский паспорт.

Военный эксперт Борис Рожин считает, что проблему с оппозиционными акциями нужно решать радикально.

«А давайте Соловецкий камень из центра Москвы уберем куда-нибудь в другое место и вернем туда памятник Дзержинскому?» – написал он в своем тг-канале.

«Если Навальный официально террорист и экстремист, то вся публика, которая ломанулась возлагать ему цветы, а также выражать свою скорбь иным образом, уже заработали себе статью 205 часть 2 УК РФ – «Оправдание терроризма». От 2 до 5 лет. Включая и релокантов, которые неосторожно демонстрировали свою пассионарность под видеокамерами российских посольств в различных мировых столицах. Кто-то однажды может очень сильно удивиться метаморфозам своей судьбы», – вторит ему публицист Сергей Мардан.

Либеральная поэтесса Алина Витухновская видит причину низкой активности в том, что рядовые либералы разочарованы в лидерах оппозиции.

«Вы спрашиваете почему молчит народ? Не только потому, что он деполитизирован и запуган. Потому что он не считает вас (значительную часть оппозиции) своими представителями. Он вам не верит, не хочет быть ресурсом, используемым для получения власти. Что вполне логично, ибо вы откровенно презираете его и не устаете это повторять», – написала она.

С ней согласна главред информагентства «Регнум» Марина Ахмедова, промониторившая соцсети либералов.

«Я вдруг услышала, что люди, собравшиеся там, очень устали. В них нет больше задора, нет запала бороться за что-то. Прежней веры ни во что нет. Они просто продолжают говорить слова про кровавый режим по привычке. Эти слова – как отличительные знаки в «хорошем обществе» – «Какая сегодня погода, сэр?» – «Сегодня как обычно, туман и кровавый режим». И чем больше я читала, тем отчетливей пробивалось сквозь гвалт выкриков это облегчение», – пишет Ахмедова.

Политолог Алексей Чеснаков полагает, что протестные акции инспирируется оппозиционерами извне, которым нужно предъявить Западу нового лидера, чтобы продлить финансирование.

«Оппозиция уже готовится к переходу в «стадию торга». Понаблюдав за первыми реакциями сторонников ушедшего, можно сделать вывод о том, что острая фаза «стадии гнева» продлится недолго. В течение ближайшего времени наиболее известные игроки как внутри оппозиции, так и поддерживающие ее извне будут активно высказываться о том, кого нужно как можно скорее номинировать на роль нового лидера. Уже начали. Доминирует инстинкт выживания стаи. Кто-то должен заменить вожака. И остро необходимы какие-то внятные аргументы о перспективах нового для западных спонсоров. При этом времени мало. Подходящих кандидатов нет. Возможно, «стадия депрессии» начнется намного раньше, чем видится сегодня», – пишет Чеснаков.