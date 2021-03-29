Навальнисты устроили новую провокацию к визиту в Россию докладчика ПАСЕ

29.03.2021, Москва, Елена Острякова

Российские либералы при поддержке стран Запада разворачивают масштабную истерическую кампанию по поводу «резко ухудшившегося» состояния здоровья блогера-уголовника Алексея Навального.

Первой об этом сообщила адвокат Ольга Михайлова на следующий день после объявления командой Навального интернет-регистрации на предстоящий мега-митинг в его защиту. Видимо реальная регистрация желающих без ботов была не столько активной, поэтому Михайлова рассказала, что у Навального «сильные боли, начало отдавать в ногу, есть большие проблемы с позвоночником».

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Не упустил возможности поныть и сам фигурант, передав через адвокатов жалостливый пост в свой «инстаграм». Он уверяет, что ему не оказывают помощи, и тут же пишет:

«И уже с кровати встать тяжело и очень больно. Жалобы берут, но ничего не делают. Неделю назад смотрела меня тюремный врач и стала давать 2 таблетки ибупрофена, но диагноза я так и не знаю».

Тему мгновенно раскрутили либеральные СМИ. Дежурные интеллигенты тут же с готовностью подписали письмо с требованием отпустить блогера. Спустя несколько дней к ним присоединились 20 специально подобранных врачей, 5 из которых психиатры. Они попросили пригласить для осмотра Навального в тюрьму не только лучших российских, но и немецких специалистов из берлинской клиники «Шарите». К хору возмущенных голосов присоединилась и жена блогера Юлия, которая ни разу не посетила его в тюрьме, зато дважды съездила в Германию.

Далее последовали заявления из-за рубежа. Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс потребовал предоставить Навальному помощь и освободить. С аналогичными заявлениями выступили Евросоюз, власти Латвии, Литвы и Эстонии.

В итоге колонию Навального посетили члены Владимирской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). По итогам визита они сообщили, что блогер-уголовник ходит самостоятельно, но запросил в медицинской части нестероидный противовоспалительный препарат диклофенак.

«Вы часто слышите о том, что члены той или иной ОНК посетили обычного сидельца? Какого-нибудь дедушку, который был просто оператором, принимавшим звонки и которого обвиняют по 159 УК РФ, или студента, который реально ничего не понимая, являлся курьером, которого использовали в темную реальные преступники. В последнее время ОНК превратились в обслуживающий персонал оппозиции, которые по вызову, готовы к выездам за соответствующую таксу. Эти, как мы видим, уехали не солоно хлебавши. Ждем следующих?» – возмутился в своем телеграм-канале доцент кафедры РАНХиГС Сергей Карнаухов.

По его информации в СИЗО Навальный делал упражнения кроссфит и «потянул» мышцы. Эксперт подчеркивает, что ни растянутые мышцы, ни даже грыжа позвоночника не являются основанием для досрочного освобождения. Карнаухов объясняет истерику либералов тем, что 24-26 марта в Россию планировался визит спецдокладчика ПАСЕ Жака Мэра.

«Теперь обратите внимание, точно к этим датам Навальный вдруг «заболел», к нему срочно поехали адвокаты, все оппозиционные СМИ начали активно писать о «страшном недомогании Навального, вызванного Новичком». Только вот Жак Мэр не приехал. Но это не меняет сценария новой провокации против России», – написал Карнаухов.

В то, что «кровавый путинский режим решил добить Навального в тюрьме» не верит и либеральный политолог Станислав Белковский.

«У меня нет достоверной информации, но я абсолютно уверен, что Владимир Путин не заинтересован в его смерти. Как не был и в прошлом году. Поэтому я не верую в эти обвинения в отравлении по приказу Путина. Нынешнее заявление Пескова по поводу того, что Кремль не будет реагировать на обращение жены Навального, вполне резонно. Они отреагировали в прошлом году. Немецкий санитарный самолет не мог прилететь в Минск без разрешения Путина. Путин подходит к этому так: я пытался вас спасти, вы меня обвинили в убийстве, разгребайтесь сами», – заявил Белковский в интервью youtube-каналу «Власть vs Влащенко».