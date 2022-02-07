Навальнисты в Екатеринбурге снова вышли митинговать с флагом Украины

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В Екатеринбурге полтора десятка протестующих вышли в центр города в поддержку «политзаключенных». В число последних они причислили блогера Алексея Навального, бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, члена запрещенного в России «Мемориала» Юрия Дмитриева и других либералов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Митинг сопровождался антипутинскими песнями с текстами о «дяде Володе» и «закручивании гаек».

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У одного из митингующих в руках был плакат с флагом Украины и надписью «нет войне».

Также пикетчики стали переживать, что скоро окажутся в крепостной зависимости, но порадовались, что в Екатеринбурге с либеральными ценностями проще, чем в других городах:

«Такие события грядут, что сидеть на диване нельзя… В стране такое творится – к крепостному праву идем, идем к 19-му веку, живет в 21-м, а идем туда… Но хорошо, что Екатеринбург занял второе место по своим акциям протеста», – сказала одна и выступающих.

Сама акция продлилась порядка двух часов. Полиция в это время снимала митингующих, но не разгоняла протест.