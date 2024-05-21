Навальнисты в КПРФ снова поднимают голову

С неожиданным демаршем выступил сегодня с трибуны Госдумы РФ депутат-коммунист Денис Парфенов. Он вдруг решил затеять в парламенте давно отшумевшую в российских научных кругах дискуссию об умершем в прошлом веке в эмиграции философе Иване Ильине. Коммуниста не устроило, что имя Ильина носит Высшая политическая школа Российского государственного гуманитарного университета (ВПШ РГГУ).

Парфенов назвал его «фашиствующим философом», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Во всей этой истории меня поражает то, как можно тащить такую фигуру в качестве философа, то есть, оправдателя фашизма, когда практически все, что происходит на Украине идет в рамках антифашистского консенсуса. Как могут организаторы школы Ивана Ильина и те, кто его покрывает, смотреть сегодня в глаза тем, кто выполняет сегодня свой ратный долг, жертвует здоровьем и жизнью в борьбе с бандеровщиной и нацизмом?! Насколько же далеко должно было зайти двоемыслие, чтобы не сказать двуличие и лицемерие части правящей элиты, чтобы дойти до такого», – сказал Парфенов.

Последнее высказывание звучит особенно скандально, если вспомнить, что Ильина часто цитирует в своих выступления президент РФ Владимир Путин.

Коммунист натолкнулся на резкую отповедь спикера Госдумы Вячеслава Володина, который запретил ему «выходить на трибуну с лозунгами, которые разъединяют общество».

«Вот эти вот ярлыки сейчас навешивают как те, кто уехал из страны. Они тоже борются так же, как и вы, против Ильина. Вы нашли друг друга. Те, кто работает против страны, используют такие выступления и настроения для того, чтобы нас столкнуть. Нельзя этого допускать. Поэтому, коллега Парфенов, эти выступления заканчивайте, не привносите их в общество, потому что даже в спокойное время, когда нет вызовов, они сомнительны», – сказал Володин.

Он отметил, что высказываниям Парфенова будут рукоплескать иноагенты за границей и «будут вас на свой щит поднимать».

Научный центр ВПШ РГГУ носит имя Ильина уже почти год. Это научное, а не образовательное учреждение. Однако только нынешней весной группа студентов вдруг выступила против этого и разместила петицию на американском сайте. Политолог Алексей Чадаев связывает эту атаку с тем, что именно в это время директором ВПШ стал известный философ Александр Дугин, которого воспринимают на Западе как главного идеологического противника. Неслучайно дочь Дугина Дарья погибла в 2022 году в результате теракта украинских спецслужб.

После студенческой петиции в российском интернете развернулась дискуссия. Ученые и публицисты обильно приводили цитаты из Ильина, одинаково убедительно доказывающие как поддержку философом фашизма, так и полное неприятие им гитлеровского нацизма. Но спустя месяц споры затихли. Почему же коммунист Парфенов решил их вновь оживить?

Нужно отметить, что Парфенов являлся ближайшим соратником изгнанного с позором из Думы в прошлом созыве другого коммуниста Валерия Рашкина. Он участвовал во всех его митингах и других скандальных инициативах. В 2021 году Рашкина поймали на факте браконьерства в Саратовской области. Он утверждал, что это была провокация власти. Но даже если и так, всем было понятно, почему она случилась.

Рашкин открыто поддерживал покойного уголовника экстремиста Алексея Навального. Он не стеснялся выступать во всех либеральных СМИ в его поддержку и был не против воспользоваться так называемым «умным голосованием» – акцией, затеянной навальнистами против властей. Дело зашло так далеко, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов пригрозил Рашкину исключением из партии.

После изгнания из думы КПРФ решила сослать браконьера-навальниста в Саратов. Однако он отказался вставать на партийный учет на родине. Он ссылался на то, что у него есть карта москвича. Сторонники Рашкина едва не сорвали пленум Московского горкома в марте. Ряд руководителей местных организаций предложили включить в повестку дня вопрос о недоверии президиуму ЦК КПРФ, Зюганову. Дошло до призывов вступать в «Яблоко» и звать на помощь «Антанту», раз пока нельзя найти своего Ленина.

Сегодня утром пришли с обыском в квартиру к бывшему помощнику Рашкина — Николаю Степанову в рамках расследования уголовного дела другого бывшего депутата, а сейчас экстремиста Ильи Пономарева, который патронирует банду российских наемников в ВСУ. Возможно этим и объясняется демарш Парфенова.

На события в Думе отреагировал Александр Дугин.

«Раскалывать общество на правых и левых = помогать врагу. Главное – сплоченность всех патриотов во имя Победы», – написал он в своем тг-канале.

«Жаль, что многие монархисты и многие леваки этого в упор не хотят понимать, продолжая вести гражданскую войну в бложиках, публичных выступлениях и в СМИ. А Россия у нас одна. Нет отдельной России для монархистов, как нет отдельной России для левых. А те, кто хочет таковых «отдельных» Россий, реально работают на врага», – поддержал философа политолог Павел Данилин.