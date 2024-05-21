Навальнисты в КПРФ снова поднимают голову

Елена Острякова.  
21.05.2024 23:02
  (Мск) , Москва
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Дзен, Оппозиция, Политика, Россия


С неожиданным демаршем выступил сегодня с трибуны Госдумы РФ депутат-коммунист Денис Парфенов. Он вдруг решил затеять в парламенте давно отшумевшую в российских научных кругах дискуссию об умершем в прошлом веке в эмиграции философе Иване Ильине. Коммуниста не устроило, что имя Ильина носит Высшая политическая школа Российского государственного гуманитарного университета (ВПШ РГГУ).

Парфенов назвал его «фашиствующим философом», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

С неожиданным демаршем выступил сегодня с трибуны Госдумы РФ депутат-коммунист Денис Парфенов. Он вдруг...

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«Во всей этой истории меня поражает то, как можно тащить такую фигуру в качестве философа, то есть, оправдателя фашизма, когда практически все, что происходит на Украине идет в рамках антифашистского консенсуса. Как могут организаторы школы Ивана Ильина и те, кто его покрывает, смотреть сегодня в глаза тем, кто выполняет сегодня свой ратный долг, жертвует здоровьем и жизнью в борьбе с бандеровщиной и нацизмом?! Насколько же далеко должно было зайти двоемыслие, чтобы не сказать двуличие и лицемерие части правящей элиты, чтобы дойти до такого», – сказал Парфенов.

Последнее высказывание звучит особенно скандально, если вспомнить, что Ильина часто цитирует в своих выступления президент РФ Владимир Путин.

Коммунист натолкнулся на резкую отповедь спикера Госдумы Вячеслава Володина, который запретил ему «выходить на трибуну с лозунгами, которые разъединяют общество».

«Вот эти вот ярлыки сейчас навешивают как те, кто уехал из страны. Они тоже борются так же, как и вы, против Ильина. Вы нашли друг друга. Те,  кто работает против страны, используют такие выступления и настроения для того, чтобы нас столкнуть. Нельзя этого допускать. Поэтому, коллега Парфенов, эти выступления заканчивайте, не привносите их в общество, потому что даже в спокойное время, когда нет вызовов, они сомнительны», – сказал Володин.

Он отметил, что высказываниям Парфенова будут рукоплескать иноагенты за границей  и «будут вас на свой щит поднимать».

Научный центр ВПШ РГГУ носит имя Ильина уже почти год. Это научное, а не образовательное учреждение. Однако только нынешней весной группа студентов вдруг выступила против этого и разместила петицию на американском сайте. Политолог Алексей Чадаев связывает эту атаку с тем, что именно в это время директором ВПШ стал известный философ Александр Дугин, которого воспринимают на Западе как главного идеологического противника. Неслучайно дочь Дугина Дарья погибла в 2022 году в результате теракта украинских спецслужб.

После студенческой петиции в российском интернете развернулась дискуссия. Ученые и публицисты обильно приводили цитаты из Ильина, одинаково убедительно доказывающие как поддержку философом фашизма, так и полное неприятие им гитлеровского нацизма. Но спустя месяц споры затихли. Почему же коммунист Парфенов решил их вновь оживить?

Нужно отметить, что Парфенов являлся ближайшим соратником изгнанного с позором из Думы в прошлом созыве другого коммуниста Валерия Рашкина. Он участвовал во всех его митингах и других скандальных инициативах. В 2021 году Рашкина поймали на факте браконьерства в Саратовской области. Он утверждал, что это была провокация власти. Но даже если и так, всем было понятно, почему она случилась.

Рашкин открыто поддерживал покойного уголовника экстремиста Алексея Навального. Он не стеснялся выступать во всех либеральных СМИ в его поддержку и был не против воспользоваться так называемым «умным голосованием» – акцией, затеянной навальнистами против властей. Дело зашло так далеко, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов пригрозил Рашкину исключением из партии.

После изгнания из думы КПРФ решила сослать браконьера-навальниста в Саратов. Однако он отказался вставать на партийный учет на родине. Он ссылался на то, что у него есть карта москвича. Сторонники  Рашкина едва не сорвали пленум Московского горкома в марте. Ряд руководителей местных организаций предложили включить в повестку дня вопрос о недоверии президиуму ЦК КПРФ, Зюганову. Дошло до призывов вступать в «Яблоко» и звать на помощь «Антанту», раз пока нельзя найти своего Ленина.

Сегодня утром пришли с обыском в квартиру к бывшему помощнику Рашкина — Николаю Степанову в рамках расследования уголовного дела другого бывшего депутата, а сейчас экстремиста Ильи Пономарева, который патронирует банду российских наемников в ВСУ. Возможно этим и объясняется демарш Парфенова.

На события в Думе отреагировал Александр Дугин.

«Раскалывать общество на правых и левых = помогать врагу. Главное – сплоченность всех патриотов во имя Победы», – написал он в своем тг-канале.

«Жаль, что многие монархисты и многие леваки этого в упор не хотят понимать, продолжая вести гражданскую войну в бложиках, публичных выступлениях и в СМИ. А Россия у нас одна. Нет отдельной России для монархистов, как нет отдельной России для левых. А те, кто хочет таковых «отдельных» Россий, реально работают на врага», – поддержал философа политолог Павел Данилин.

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