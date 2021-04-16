Навальнисты вляпались в громкий скандал с фейковыми аккаунтами и ботофермой

16.04.2021, Москва, Елена Острякова

Базу электронных адресов, зарегистрированных на сайте гипотетического «большого митинга» в поддержку блогера-уголовника Алексея Навального, выложили в открытый доступ, хотя организаторы обещали людям конфиденциальность.

Об этом в телеграмм-канале «Команда Навального» написал директор организации-иноагента «Фонд борьбы с коррупцией» Иван Жданов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим, что это база, которая используется нами для рассылки по электронным адресам. Это исключительно база электронных адресов, без фамилий, имён или каких-либо уточняющих данных. Самую большую подлость, которую могут сделать злоумышленники — отправить вам неприятное письмо, которое, вероятно, попадет в спам.

Приносим извинения за доставленные неприятности. Ошибки и оплошности всегда тяжело признавать. Они случаются и в нашей работе. Мы все открыто признаём и расскажем вам результаты расследования», – написал Жданов.

«Обычно в таких случаях говорят – мы ничего не знаем, это могут быть поддельные данные. Что делает и говорит Иван Жданов, директор иностранного агента ФБК? Он признал, что база подлинная и «соответствует действительности в отличие от ранее выданных фейков». Ленин таких называл полезными идиотами. “Команда Навального” фактически слила ВСЕХ своих сторонников! Кто теперь будет на их этой “карте” свои данные оставлять после этого? Кто будет им верить?», – прокомментировал ситуацию общественник и политик Николай Стариков.

Жданов утверждает, что такая утечка произошла впервые. Однако еще в феврале «Коммерсант» сообщал, что в мессенджере Telegram появился архив с персональными данными предположительных сторонников Навального. В документе были доступны имена, фамилии и номера телефонов почти 30 тысяч человек из разных регионов России.

А 24 марта в сети разместили логины пароли к почте 10 тысяч ботов с сайта «Свободу Навальному». Каждый из этих адресов имел внутри только одно письмо: от регистрации на сайте «Свободу Навальному». После этого разгоняющий кампанию по регистрации на митинг соратник блогера-уголовника Леонид Волков объявил о чистках и удалении 11 тысяч фейковых аккаунтов.

Однако ни один бот из выставленных в базе 10 тысяч аккаунтов не был удален, и все они по-прежнему отмечены на сайте. Видимо чистке подверглись лишь те, кто по приколу указывал в качестве локации Мавзолей или гей-бар. Публицист Илиас Меркюри под камеру доказал, что на сайте можно легко зарегистрировать не только себя, но и других «друзей», причем в любом регионе России.

Сейчас неизвестные похитители рассылают по базе навальнистов письма.

«Продолжайте участвовать в движухах супер-айтишника Волкова, и мы продолжим получать о вас новые данные, ха-ха. А пока мы приступаем к деанонимизации почт, и скоро узнаем Ваши имена, адреса, телефоны. Дальше мы продадим вашу базу рекламным компаниям», – говорится в рассылке.

Они также сообщают, что среди зарегистрировавшихся на сайте с 23 марта по 1 апреля около «70% боты, но есть и живые люди».

Как утверждает телеграм-канал «Открытые медиа» в базе 529 тысяч почтовых ящиков. При этом на сайте говорится о 440 желающих участвовать в митинге.

«Со сливом всё понятно. Только возникает вопрос: почему Волков, который уже набрал 500 тысяч (не важно как, тут важна цифра) всё ещё показывает на сайте цифру ниже «необходимой»?», – пишет Илиас Меркюри.

«Из слитых хакерами (ох уж эти “русские хакеры”!) в сеть данных следует, что большинство отметившихся при регистрации потенциальных выходцев за донатенфюрера как раз боты, то есть сгенерированные искусственным образом аккаунты.

Кого хотел обмануть Волков, не очень понятно? Себя, наверное.

Судя по той увлечённости, с которой он предаётся порочной страсти сеять ложь, у него её ещё в избытке. Впрочем, эту публику фактами и уличением во лжи не проймёшь – встанут, отряхнут юбчонку и дальше пойдут», – комментирует ситуацию политолог Алексей Мухин.