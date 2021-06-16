Навальнисты встретили Путина провокациями в Женеве под флагом Украины

16.06.2021, Москва, Михаил Рябов

Сторонники блогера-уголовника Алексея Навального устроили в Женеве акцию с обвинениями в адрес Владимира Путина, прибывшего сегодня для переговоров с американским президентом.

Протестующие с флагами Украины и белорусских гитлеровских коллаборационистов развернули плакаты «Навального отравили «Новичком», «И до сих пор нет расследования», «Как же так, президент Путин?».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

<span data-mce-type=bookmark style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class=mce_SELRES_start>﻿</span>

Такую же растяжку навальнисты прикрепили на мосту в Женеве, однако она провисела всего пять минут, после чего его сняли силовики.

Аналогичные ситилайты были размещены и на одной из улиц Женевы. Их изображение опубликовал бежавший на Запад соратник Навального Леонид Волков.

«Остаётся вопросом – кто является адресатом этого компактного флешмоба, который предварялся начертанием граффити с самим донатенфюрером, сложившим ладошки в виде жопки? Жители Женевы, которые привыкли к таким вот «митингам»? Любопытные телезрители, которым показали картинки с несколькими гражданами непонятной наружности, держащими в руках плакатики с какими-то надписями не по-русски? Организаторы флеш-мобика либо сэкономили на его организации, либо сиделец действительно никому уже не интересен, даже своей жене», – комментирует политолог Алексей Мухин.