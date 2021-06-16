16.06.2021, Москва, Михаил Рябов
 
Дзен, Провокации, Россия
Просмотров:

Навальнисты встретили Путина провокациями в Женеве под флагом Украины

Сторонники блогера-уголовника Алексея Навального устроили в Женеве акцию с обвинениями в адрес Владимира Путина,...

Сторонники блогера-уголовника Алексея Навального устроили в Женеве акцию с обвинениями в адрес Владимира Путина, прибывшего сегодня для переговоров с американским президентом.

Протестующие с флагами Украины и белорусских гитлеровских коллаборационистов развернули плакаты «Навального отравили «Новичком», «И до сих пор нет расследования», «Как же так, президент Путин?».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Такую же растяжку навальнисты прикрепили на мосту в Женеве, однако она провисела всего пять минут, после чего его сняли силовики.

Аналогичные ситилайты были размещены и на одной из улиц Женевы. Их изображение опубликовал бежавший на Запад соратник Навального Леонид Волков.


«Остаётся вопросом – кто является адресатом этого компактного флешмоба, который предварялся начертанием граффити с самим донатенфюрером, сложившим ладошки в виде жопки? Жители Женевы, которые привыкли к таким вот «митингам»? Любопытные телезрители, которым показали картинки с несколькими гражданами непонятной наружности, держащими в руках плакатики с какими-то надписями не по-русски? Организаторы флеш-мобика либо сэкономили на его организации, либо сиделец действительно никому уже не интересен, даже своей жене», – комментирует политолог Алексей Мухин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Май  
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть