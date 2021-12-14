Навальнисты-«яблочники» судятся с «диктатором» Явлинским

14.12.2021  18:58 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Дзен, Конфликт, Кризис, Общество, Оппозиция, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Скандал


77 членов либеральной партии «Яблоко» подали в суд на свое руководство. Иск связан со скандалом, разразившимся в ноябре.

Тогда «Яблоко» исключило из своих рядов только в Москве 488 членов.

77 членов либеральной партии «Яблоко» подали в суд на свое руководство. Иск связан со...

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Еще 200 человек лишили так называемой регистрации, то есть, – права выдвигать на выборах свои кандидатуры, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Чистка по сталинским стандартам» (по определению политолога Армена Гаспаряна) прошла в либеральных рядах из-за того, что многие «яблочники» поддержали на выборах систему так называемого «умного голосования» (УГ), предложенную блогером-уголовником Алексеем Навальным.

Руководство партии во главе с основателем «Яблока» Григорием Явлинским выступило категорически против УГ, поскольку в его рамках предлагалось голосовать, в том числе за «сталинистов». Сторонников Навального просили даже не голосовать за «Яблоко».

Как рассказал сегодня в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава Раменского муниципального округа Москвы Максим Гонгальский, в его районной организации из 35 человек осталось всего 7.

«У нас 28 человек лишили права голоса. Я очень сомневаюсь, что все эти люди активно и публично выступали за «умное голосование». Там причины – из серии «создание атмосферы нетерпимости в партии». С такой формулировкой можно кого угодно лишить права голоса. Я думаю, что руководство партии просто пытается сохранить свои места, потому что сейчас недовольство политикой руководства очень большое. Репрессируют всех, кроме тех, кто согласен. Остаются только люди абсолютно лояльные», – сказал Гонгальский.

«Чистки» в «Яблоке» породили в либеральной тусовке разговоры о самоликвидации партии.

«Ощущение, что руководство «Яблока» решило идти по пути самоуничтожения, хотя этого от «Яблока» Кремль совершенно точно не требует. И это вызывает даже какой-то восторг. Инстинкт стремления к смерти овладел руководством этой организации. Политически она превращается в ничто», – заявил в эфире того же «Эха Москвы» политолог Валерий Соловей.



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