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22.02.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Запад, Общество, Оппозиция, Политика, Политические диверсии, Россия, Скандал
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Навального лишат российского гражданства и отправят в Европу за Нобелевской премией мира – Белковский


Оппозиционного блогера Алексея Навального могут лишить российского гражданства и выслать в Западную Европу.

Об этом в эфире youtube-канала VластьvsVлащенко заявил либеральный российский политолог Станислав Белковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо ему дать Нобелевскую премию мира и отправить восвояси – в Западную Европу. Но для этого нужна юридическая база, когда он сидит в тюрьме. Как его выпустить? Это уже предложено Никитой Сергеевичем Михалковым, известным кинорежиссером. Он предложил отнимать российское гражданство у людей, которые ратуют за санкции.

И мы можем обратить внимание, что Дмитрий Сергеевич Песков, пресс-секретарь Путина, который обычно говорит, что это не дело государства, впервые за долгие годы сказал, что это интересно и заслуживает рассмотрения. Это означает, что в Кремле это уже рассматривается, и Михалков озвучил не только свою частную точку зрения.

Могут отобрать российский паспорт и отправить в Западную Европу. Если бы при этом он получил Нобелевскую премию, было бы абсолютно справедливо: разменять власть на премию. Юлия Навальная, возможно, готовит для этого почву», – сказал Белковский.

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