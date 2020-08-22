Навального начали транспортировать в Германию. Западные СМИ в истерике

22.08.2020, Москва, Вадим Егоров

Госпитализированного после загадочного недомогания оппозиционера Алексея Навального вывезли на карете «Скорой» из больницы в Омске, откуда вскоре он будет направлен на специально присланном медицинском самолете в клинику в Германии.

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Практически единообразное освещение ведущими американскими и европейскими медиа инцидента с Навальным позволяет сделать вывод, что речь идет о запланированной атаке на Россию. Очевидно, что Навальный является орудием внешних сил, которые используют его даже в больном состоянии.

«Не пейте чай. Яд – излюбленное оружие в России» – под таким заголовком вышла статья в The New York Times, посвященная произошедшему. В ней рассказывается и о прочих, по версии издания, «жертвах режима», отравленных неизвестными ядами: Петре Верзилове, Викторе Ющенко, Анне Политковской и Владимире Кара-Мурзе. Тот факт, что Политковскую застрелили чеченские сепаратисты, а у Кара-Мурзы оторвался тромб, авторов беспокоит мало. Главное – обвинить, а остальное детали.

«Его (Навального – ред.) внезапная болезнь вызвала подозрения у многих критиков Кремля, которые помнят других жертв отравлений, – пишет в том же духе агентство Bloomberg. – Офицер КГБ Александр Литвиненко, который умер в Лондоне после чая с полонием в 2006 году, бывший шпион Сергей Скрипаль, переживший покушение с применением нервно-паралитического вещества в 2018 году, активист Петр Верзилов, в том же году получивший медицинскую помощь после загадочного отравления».

«Политик угрожает самодержавию в России, и поэтому его, кажется, отравили, – написал лично знающий Навального экс-посол США в России Майкл Макфолл для The Washington Post, позабыв перекреститься. – Я возмущен равнодушием США, безразличие к злу имеет последствия: оно воодушевляет злодеев и ослабляет героев».

«Навальный – лидер протестов против кремлевской элиты и единственная политическая фигура, способная противостоять правлению Путина, – отмечает The Wall Street. Но сейчас российская власть в панике, поскольку ее позиции серьезно ослаблены. Три года назад Навальному в лицо плеснули зеленкой, что поставило под угрозу его зрение. А в прошлом он был отравлен во время содержания в спецприемнике после протестных акций».

Таким образом, не дожидаясь результатов медицинских экспертиз, ведущие западные издания ставят диагнозы и выносят приговоры, что лишний раз свидетельствует о свободе слова на Западе. Которая, как и «расследование» произошедшего с Навальным, является не более чем фикцией.