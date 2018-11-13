Навального не выпустили за границу лить грязь на Россию

13.11.2018, Москва, Михаил Рябов

Российский оппозиционер Алексей Навальный пожаловался, что его сегодня с утра не выпустили за границу – политик летел в Страсбург, где в Евросуде будет оглашено решение, являются ли многочисленные задержания организатора несанкционированных акций политически мотивированными.

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«…Юридически ЕСПЧ таких фактов не устанавливал много лет. Для России это последний раз было лет 15 назад. Это очень важно, Кремль и Министерство юстиции из кожи вон лезут, чтобы такого решения не состоялось», – утверждает Навальный.

«…На погранконтроле забрали паспорт «для проведения специальных проверочных мероприятий». Посадили меня за красную веревочку… Потом сообщили, что выезд закрыт на основании письмо. Причины в письме не указаны», – сообщил оппозиционер в своем блоге.