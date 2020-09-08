Навального объявили агентом российских спецслужб

08.09.2020, Москва, Максим Карпенко

Российский блогер-оппозиционер Алексей Навальный работает на Кремль, внося разброд и шатания в ряды антиправительственных сил.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил известный российский телеведущий Владимир Соловьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Соловьева, именно поэтому Навальному удается всегда выйти «сухим из воды», а возбужденные против него уголовные дела не заканчиваются заключением либерала.

«Я считаю, что Навальный – абсолютно проект власти. Навальный власти был удобен и уж точно власть не заинтересована в том, чтобы в любом виде Навального устранить. Ни одному человеку у нас в стране не приносили паспорт домой, с двумя судимостями, не выпускали регулярно за рубеж, не собирали для него голоса, чтобы его пустить на выборы на должность московского мэра. Никогда такого не было ни для кого.

Навального защищали, на Навального регулярно заводили и тут же убирали уголовные дела. По Кировской губернии столько лет, сколько лежало в непонятном сейфе дело на Навального, не объяснить ничем, кроме нежелания власти трогать этого ее агента.

Навальный всегда и удобно сливал любой протест, Навальный де-факто уничтожил координационный совет оппозиции, Навальный ногами своими поднялся на броневик и сказал: «Нас здесь сто тысяч». Это было в 11-м году, – «Мы могли бы взять Кремль, но не будем этого делать», – сказал он. – Мы здесь власть». И уехал в Мексику. Он слил протест.

Навального не посадили по делу, шестое или какое-это было число, когда, помните, посадили многих, но не Навального, хотя он отдал приказ садиться всем на площадь, это был 12-й год. Это же он делал, но его не посадили. Навального выводили из всех схем, его всегда регулярно делали так, чтобы его никто не тронул. Навальный для меня – абсолютный агент одной из российских спецслужб, которая его ведет», – заявил Соловьев.