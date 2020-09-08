08.09.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Политика, Россия, Спецслужбы, Сюжет дня
Просмотров:

Навального объявили агентом российских спецслужб


Российский блогер-оппозиционер Алексей Навальный работает на Кремль, внося разброд и шатания в ряды антиправительственных сил.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил известный российский телеведущий Владимир Соловьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам Соловьева, именно поэтому Навальному удается всегда выйти «сухим из воды», а возбужденные против него уголовные дела не заканчиваются заключением либерала.

«Я считаю, что Навальный – абсолютно проект власти. Навальный власти был удобен и уж точно власть не заинтересована в том, чтобы в любом виде Навального устранить. Ни одному человеку у нас в стране не приносили паспорт домой, с двумя судимостями, не выпускали регулярно за рубеж, не собирали для него голоса, чтобы его пустить на выборы на должность московского мэра. Никогда такого не было ни для кого.

Навального защищали, на Навального регулярно заводили и тут же убирали уголовные дела. По Кировской губернии столько лет, сколько лежало в непонятном сейфе дело на Навального, не объяснить ничем, кроме нежелания власти трогать этого ее агента.


Навальный всегда и удобно сливал любой протест, Навальный де-факто уничтожил координационный совет оппозиции, Навальный ногами своими поднялся на броневик и сказал: «Нас здесь сто тысяч». Это было в 11-м году, – «Мы могли бы взять Кремль, но не будем этого делать», – сказал он. – Мы здесь власть». И уехал в Мексику. Он слил протест.

Навального не посадили по делу, шестое или какое-это было число, когда, помните, посадили многих, но не Навального, хотя он отдал приказ садиться всем на площадь, это был 12-й год. Это же он делал, но его не посадили. Навального выводили из всех схем, его всегда регулярно делали так, чтобы его никто не тронул. Навальный для меня – абсолютный агент одной из российских спецслужб, которая его ведет», – заявил Соловьев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть