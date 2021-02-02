Навального – отправить в Крым!

03.02.2021, Симферополь, Александр Ростовцев

Отменив условное наказание и посадив Алексея Навального на шконку, Россия грубо вмешалась во внутренние дела коллективного Запада. Так можно расценить фонтан мутного негодования лидеров США и Европы, выплеснутый в ответ на посадку нового Гапона.

Выговорились все, кому не лень: Ангела Меркель, Боря Джонсон, Миха Макфол, Моня Макрон, главы их внешнеполитических ведомств и даже жиночка – министр обороны Германии с имечком для логопедов – Аннегрет Крамп-Карренбауэр, возопившая: «Вам что, мало отравить Алёшеньку «Новичком», так ещё и в тюрьму закрываете страдальца на веки вечные?».

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Всевозможная чиновная шушера из ЕС также отметилась исполнением оды жалости в поддержку «жертвы российского режима».

Особо отличились главы западных дипломатических миссий в России, вырвавшие свои VIP-задницы из удобных кресел, чтобы в зале суда лично услышать последний хрип удушаемой свободы из ротового отверстия Навального, чтобы затем распространить его как политический манифест, как приказ долго жить, выходить на улицы и бороться.

Российская либерда вне себя от жестокости приговора, что аж кушать не может. Тётка Аль Бац заходится в крике, что Ололоша из тюряги живым не выйдет – «надо его срочно оттуда выдёргивать». Ей вторят многочисленные выжившие из ума теоретики из числа творческих работников пенсионного возраста, обожающие устраивать протесты чужими руками: «Надо отбить и освободить, иначе вовек не выберемся из мрака тоталитаризма!».

В общем, довольно предсказуемый кликушеский пирдуха, сводяийся к вполне откровенным желаниям: «Лёха, сделай милость — сдохни на зоне во имя торжества либеральных ценностей, чтобы у нас был повод для затяжных истерик».

Специальные либеральные толмачи разъясняют гражданам, что столь бурная реакция «наших западных партнёров» происходит оттого, что российским судам и их решениям они не доверяют — у них самые правильные и справедливые в мире суды, считают процесс над Навальным политическим, а не уголовным. Вот и присылают «уважаемых людей» посмотреть и послушать, что у нас реально происходит.

А то, что Захарова из МИД возражает, так это от авторитаризма. Ибо, понимаете ли, демократические режимы хотят, чтобы все в мире были как они, тогда как авторитарным режимам плевать, что за политический строй у соседей – им важно самим быть такими, как им удобно. (Цитируется мнение одного очень демократического эксперта, высказанного в интервью «Русской службе Би-би-си»).

Конечно, можно было бы ответить всей этой визгливой куче в стиле «сам дурак» и припомнить, чтобы далеко не ходить, все их деструктивные до идиотизма выходки за весь прошлый год с назидательной и совершенно справедливой формулировкой – «не вам нас судить».

Следует, однако, учесть, что в поддержку Сисяна против России выступает политическая система, скатившаяся за последние годы в глубокий неадекват, отвыкшая от нормального общения и не воспринимающая ни конструктивной критики, ни голоса разума.

Судя по всему, господа западные послы в России и забросившие их к нам политики готовы не только посещать зал суда с Лёхой Навальным, но и носить «революционеру» передачи в места не столь отдалённые, чтобы в баланду ему никто дихлофос в очередной раз не подмешал.

В этой связи есть интересное предложение, способное вызвать разрыв шаблона у фан-клуба Навального.

Например, направить «борца с прижимом» отбывать срок и шить рукавицы в исправительной колонии № 1, что расположена на окраине Симферополя, в Республике Крым.

Чай, не Колыма, и не лесные дебри Мордовии. Ходор, вона, рядом с урановым комбинатом в Забайкалье швеёй-мотористкой трудился. Тем более, Сисян что-то там вякал, будто «Крым – не бутерброд, чтобы его туда-сюда передавать».

Будет очень интересно наблюдать, как официально скулящие по Навальному и прочие «в Крым ни ногой» деятели начнут топтаться в попытках решить головоломку: «Крым российским мы не признаём, но Лёху навещать надо – шо делать?».

Отвечаем: или признавать Крым российским и на законных основаниях просить у властей свиданий с «политзеком», либо решать вопрос с Украиной и предъявлять претензии Вове Зеленскому, раз своими руками творите политику, выражаясь в медицинских терминах, «per rectum». Ходите теперь проторенной дорогой через толерантное место, раз не можете по-человечески. Заслужили.