Навального предлагают выдвинуть на Нобелевскую премию по литературе

21.09.2020, Москва, Елена Острякова

Если либерала Алексея Навального не удастся номинировать на Нобелевскую премию мира, то его можно номинировать на эту же премию по литературе.

Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» заявил оппозиционный политолог Станислав Белковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Алексей Анатольевич уже опубликовал посты в инстаграмме на этой неделе… Это, с одной стороны, означает что, я думаю, уже в октябре нынешнего года мы увидим Алексея Анатольевича Навального в России, в прекрасной форме, а, значит, его карьера ведущего российского оппозиционера выйдет на новый этап.

С другой стороны, то совершенство и та ирония, с которой он пишет о своем состоянии, еще раз напоминают нам о его литературном даре. И вот на днях было много разговоров о том, что Алексея Анатольевича Навального можно выдвинуть на Нобелевскую премию мира, может, это и случится.

Его можно выдвинуть и на Нобелевскую премию по литературе. Думаю, пока Светлана Александровна Алексеевич не стала президентом Республики Беларусь, и у нее еще есть немного свободного времени, можно с ней, как с нобелевским лауреатом, такую перспективу было бы обсудить», – сказал Белковский.

О том, что Навального следует номинировать на Нобелевскую премию мира ранее в эфире «Эха Москвы» заявил профессор американского университета Ратгерс Сергей Ерофеев. Бывший премьер-министр Польши и экс-президент Европейского совета Дональд Туск предложил номинировать бывшую кандидатку в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея. Кроме того, на нобелевку уже номинирован президент США Дональд Трамп.

Белорусская писательница Светлана Алексиевич получила Нобелевскую премию в 2015 году за серию книг, созданную на основе расшифровок ее интервью. Многие сочли, что награждение было политически мотивировано (Алексиевич открыто придерживается русофобских взглядов) и дискредитировало самую известную премию.