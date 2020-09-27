27.09.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Политика, Россия
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«Навального траванули свои же» – Ваджра


Оппозиционного блогера Алексея Навального, который успел превратиться в звезду и стать слабоуправляемым, отравили его же спонсоры из-за денег.

Об этом в эфире «NewsFront» рассказал историк и публицист Андрей Ваджра, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Там же с этим Навальным вообще непонятно. Там, если его кто-то и травил, то травили свои, из своего окружения, по каким-то внутренним причинам. Там, в основном, всё-то замешано на деньгах. Наш славный борец с коррупцией сидит на нехилом бабле, причем чужом, понимаете. Такое ощущение, что это бабло его, не тех людей, которые ему дали, чтобы валить режим, а что это его кровно заработанные и что он вообще там самый главный.

Поэтому одна из концепций, и обоснованных, что его траванули те, кто его спонсировал, потому что он слабоуправляемый стал. Он же в звезду превратился, причем в звезду богатую, с большими доходами, известную», – заявил Ваджра.

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