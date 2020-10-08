Навальному пора давать «Героя России» приказом Путина – Муждабаев

08.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

С момента смерти российского оппозиционера Бориса Немцова, оппозиция в России представляет собой жалкое зрелище, и во многом это вина недавно оправившегося после якобы отравления «Новичком» оппозиционного блогера Алексея Навального.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил находящийся в розыске на территории России промеджлисовский пропагандист-русофоб Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Разговоры о том, что Навальный является оппозиционером Путина – если на таком уровне, что «я в 2036 году в возрасте 60 лет буду, может быть, куда-то баллотироваться, а пока мы будем применять какое-то «умное голосование», чтобы «едросы» не прошли в какие-то районные, городские, областные думы» – это полностью проигранная позиция.

Если Навальный считает себя главным оппозиционером или его считают в России, то там всё помножено на ноль. Со времён смерти Немцова оппозиция в России сведена к одиночным пикетам, бестолковым выборам и полностью замкнутой на себе внутри «рейха» повестке дня – в этом ничего больше не будет, и ждать там совершенно нечего», – заявил Муждабаев.

«Единственное, что он там говорит (в интервью блогеру Дудю – ред.), что приказ об отравлении отдал, типа, Путин, прослушав всё это, я ещё сильнее усомнился в том, что лично Путин имеет к этому какое-то отношение.

Я вижу, что он политически Путину вообще никак не вредит и вообще его действия по сведению российской оппозиции к ничему, к этим районным советам, за это можно ему Героя России дать приказом Путина», – отметил меджлисовец.

Также он выразил уверенность, что «с Навальным всё будет хорошо».

«Я уверен, что ничего ему в России не угрожает. Всё будет хорошо. Придёт и будет готовиться к выборам 2036 года, как он об этом заявил. Если кто-то русский хочет за ним ходить и улучшать «рейх» ещё 16 лет – в путь-дорожку, как говорится. Только, возможно, с вами, если вы где-то перейдёте ненужную черту, никто церемониться не будет», – предупредил Муждабаев.