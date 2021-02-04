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04.02.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Конфликт, Общество, Оппозиция, Политика, Провокации, Россия, Скандал, Финансы, Экономика
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«Навальные» санкции не коснутся «Северного потока-2» – Пушков


Дополнительные санкции, которые в США собираются применить против России из-за дела либерального блогера Алексея Навального, не будут носить «тотального характера», даже если к введению данных ограничений присоединится Брюссель.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил глава временной комиссии Совфеда РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментируя предложенный Конгрессу США группой американских сенаторов законопроект о введении санкций против России по делу Навального, Пушков допустил, что такие меры могут быть приняты Вашингтоном.

«Вопрос, насколько они далеко зайдут. Здесь я допускаю, что всё же эти санкции не будут носить тотального характера. В США есть сторонники того, чтобы подвергнуть Россию так называемым санкциям «из ада» – это отключить Россию от системы SWIFT, запретить вообще операции с российским государственным долгом и так далее.

Я не думаю, что санкции достигнут такого масштаба точно так же, как я не думаю, что даже если ЕС примет санкции, в связи с делом Навального, это затронет «Северный поток-2», – сказал российский сенатор.

Он напомнил, что Европаламент призвал прекратить сооружение газопровода в ответ на то, что происходит с делом Навального, однако немецкое правительство считает, что это разные темы: одна относится к вопросу прав человека, другая – тема торгово-экономических отношений с РФ и энергетической безопасности, как Германии, так и самой Европы.

«Поэтому я допускаю, что новый раунд санкций возможен, но он будет носить ограниченный характер и, допустим, не затронет таких крупных экономических проектов, которые у нас ещё пока существуют с Европой», – добавил Пушков.

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