Навальный до сих пор в «обменном фонде», а не в колонии

03.03.2021, Москва, Елена Острякова

Блогер-уголовник Алексей Навальный, об этапировании которого в «ужасную» колонии в городе Покров Владимирской области активно писали либеральные СМИ, нашелся в другом месте – в СИЗО «Кольчугино», расположенном в той же Владимирской области.

Об этом сам Навальный написал в своем «инстаграме», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Со мной все хорошо, здесь даже турник есть в прогулочном дворе.

В библиотеку тоже пока попасть не удалось, потому единственное развлечение – эксперименты в области высокой кулинарии, чему способствует то, что еда из тюремного ларька тоже пока недоступна. Не поверите, но мы сушим сухари, и я никогда не думал, что это может быть так увлекательно. Сейчас у нас соревнование двух кухонь: стрит-фуд и молекулярной», – написал Навальный.

Далее он описывает рецепты сухарей двух своих сокамерников. Один из них Сергей, по словам Навального, очень гордится тем, что сидит с человеком, о котором регулярно рассказывают по телевидению.

Запись Навального в «инстаграме» появилась после того, как его посетил адвокат Вадим Кобзев. Он посетовал на то, что сейчас у Навального в камере есть только телевизор, но нет ни холодильника, ни чайника. По сравнению с камерой в «Матросской тишине», где блогер солил огурцы и делал мороженное, это серьезные лишения.

«Его ничего не лишали – это такая камера. В какой-то камере есть холодильник, в какой-то его нет. Холодильник не является обязательным прибором в камере», – сказал Кобзев в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По словам адвоката, Навальный, скорее всего, пробудет в СИЗО до тех пор, пока не будет рассмотрена апелляция на судебный приговор по делу о клевете на ветерана.

Либеральный политолог Илья Гращенков полагает, что дело не в судебных перипетиях, а в торгах, которые ведутся по поводу Навального на международном уровне.

«В переговорах с новыми хозяевами Белого Дома – демпартией США, переговоры могут вести сразу несколько представителей российских элит, в числе которых – Чубайс. Поэтому не исключено, что пребывание Навального в СИЗО пока продлят, ведь окончательная посадка его в ИК станет показателем окончания тех или иных переговорных процессов, после чего будет запущен следующий раунд. К тому же, вся эта история явно привязана к хронометражу избирательной кампании в Госдуму, которая все никак не может стартовать на фоне непонятной перспективы уличной активности весной и летом», – написал Гращенков в своем телеграм-канале.