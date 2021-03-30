Навальный добился режимных преференций, симулируя «смертельную болезнь»
Блогер-уголовник Алексей Навальный симулирует заболевание позвоночника в тюрьме.
Об этом либеральному телеканалу «Дождь» заявил замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимирской области Владимир Григорян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Навальный там больше симулирует, чем что-то делает. У них там права больше, чем у нас. Для вас и для нас может и не быть лекарства, а для него есть. Я знаю, как там обеспечивают. Я вам говорю, для вас с нами не достать это лекарство, а для них обязательно. У них отдельное идет финансирование, отдельно все это есть. А Навальный больше симулирует. Так что не переживайте за него», – сказал Григорян.
Другой член Владимирской ОНК Юрий Белокрылин признался, что не доверяет блогеру-уголовнику.
«Я не доверяю этой писанине. И самому Навальному не доверяю. Я к нему отношусь очень негативно. Я не верю, что он попал в Германию с отравлением», – сказал Белокрылин.
Члены Владимирской ОНК посетили Навального в колонии после его жалоб на боли в ноге, которые он размещал в соцсетях через адвокатов. По итогам визита члены ОНК сообщили, что блогер-уголовник ходит самостоятельно, но запросил в медицинской части нестероидный противовоспалительный препарат диклофенак.
Навальный остался недоволен визитом и заявил своему адвокату Вадиму Кобзеву, что Владимирская ОНК – «сборище жуликов и лжецов».
Выходец из силовых структур, доцент кафедры РАНХиГС Сергей Карнаухов подтверждает правильность выводов ОНК.
«Алексей Навальный заказал своим адвокатам коврик для йоги. Попросил привезти в ближайшее посещение», – написал Карнаухов в своем телеграмм-канале.
Напомним, информация об ужасном состоянии здоровья Навального появились через день после того, как его соратники начали регистрировать желающих принять участие в «большом митинге» через интернет. Специалисты заявляют, что голоса на навальнистском сайте искусственно накручиваются.
Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс потребовал предоставить Навальному помощь и освободить. С аналогичными заявлениями выступили Евросоюз, власти Латвии, Литвы и Эстонии.
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