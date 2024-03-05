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«Координационный совет» российской оппозиции, созданный в 2012 году после протестов на Болотной площади, был готов отдать Западу «Газпром» за политическую поддержку.

Об этом в интервью бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву рассказал сбежавший в Германию бывший российский оппозиционер, экс-министр и аферист Альфред Кох, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они там все переругались. Уже портфели делили. Уже предлагали: дайте нам денег на политическую борьбу, а мы вам «Газпром» отдадим», – сказал Кох.

В Координационный совет входили покойный блогер-экстремист Алексей Навальный, поэт-иноагент Дмитрий Быков, бывший шахматист Гарри Каспаров, гражданка Израиля Ксения Собчак, ее любовник иноагент Илья Яшин, покойный Борис Немцов и еще многие граждане, признанные сейчас иноагентами и экстремистами.