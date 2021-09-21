Навальный и Тихановская будут драться с Гретой Тунберг за нобелевскую премию

21.09.2021 23:56 (Мск), Москва, Елена Острякова

Блогер-уголовник Алексей Навальный и самопровозглашенный «лидер белорусской нации» Светлана Тихановская попали в топ-5 претендентов на Нобелевскую премию мира – 2021 по оценкам международных букмекерских контор.

Согласно прогнозу, в условиях пандемии больше всего шансов удостоиться премии у Всемирной организации здравоохранения.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

В топ-5 претендентов, по версии международных букмекерских контор, также входят экологическая активистка Грета Тунберг и американская леворадикальная активистка Александрия Окасио Кортес.

В 2021 году насчитывается 329 кандидатов на получение Нобелевской премии мира: это 234 человека и 95 организаций.

Высокие ожидания по поводу шансов Навального и Тихановской, очевидно, связаны с тем, что награждение Нобелевской премией в последние годы зачастую носило тенденциозный антироссийский характер.

Так, в 2015 году Нобелевскую премию по литературе получила белорусская писательница Светлана Алексиевич, известная своими русофобскими взглядами. Организаторов не смутило, что ее книги представляют компиляцию расшифровок интервью и носят конъюнктурный характер.

В итоге в 2018 году Нобелевский комитет был вынужден отменить вручение премии по литературе «на фоне ослабления мирового доверия к организации».