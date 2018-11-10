Навальный и Варламов попались на заказухе о «путинистах»

11.11.2018, Москва, Михаил Рябов

Российский оппозиционер Алексей Навальный и либеральный блогер Илья Варламов попались на размещении «заказухи», опубликовав от своего лица в твиттере в субботу одинаковое сообщение с критикой «путинистов».

«Интересно, что на каждый пост о высоких зарплатах на Западе набегают путинисты с криками «а посмотри какие там налоги и цены на жкх». Они реально считают, что у врача в Германии после налогов и оплаты ЖКХ денег остаётся столько же, сколько у российского коллеги?» – говорилось в сообщении, практически одновременно появившемся в блогах Варламова и Навального.

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Корреспондент «ПолитНавигатора» напоминает, что Навальный недавно запустил собственный агрегатор социальных сетей, предлагающий посетителям отслеживать наиболее популярные публикации либеральной, прозападной и заукраинской тусовки.

Целью нового сайта была объявлена борьба с «мухлежом в зависимости от политических предпочтений».

«…Я мечтал о «честном агрегаторе» – там, где никто не будет мухлевать в зависимости от политических предпочтений и где есть система отсечки ботов…Зашёл в такой честный агрегатор и за 1 минуту узнал не только «что там в твиттере», но и «что там в стране» — ведь о всём происходящем в стране пишут в твиттере. Такой инструмент станет ещё и важным средством борьбы с цензурой и искажением информационного поля», – нахваливал Навальный свой новый агрегатор.

Впрочем, теперь мы знаем, что такое «честно» и «не мухлевать» у Навального.