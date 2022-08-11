Навальный и Зеленский синхронно запустили «мочилово» замов Шойгу

11.08.2022  18:06 (Мск), Москва
Максим Карпенко.  
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Дзен, Провокации, Россия, Украина
Новости Украины

Украинский государственный телеканал «Дом», который запускался для пропаганды на русскоязычную аудиторию, одновременно с рупором иноагентов – российских либералов «Навальный Live» запускал подозрительно похожие материалы, цель которых – попытка дискредитации российского Минобороны.

В первом случае «фигурантом» выступил замминистра ведомства Тимур Иванов, которому вменяют дорогостоящий отдых, но не где-нибудь в Майами, а на территории Алтайского края. Главное обвинение звучит примерно так: «Чтобы отдохнуть, как Иванов, рядовому алтайцу придется работать 13 лет».

Украинский государственный телеканал «Дом», который запускался для пропаганды на русскоязычную аудиторию, одновременно с рупором...

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Навальнисты избрали другой объект атаки – еще одного замминистра, – Алексея Криворучко. Он якобы многократно летал в США, где родились обе его дочки, но происходило это все еще за шесть лет до назначения в Минобороны.

Депутат Госдумы Олег Матвейчев отмечает, что цель фейковых расследований – одурманить как можно большее количество российского населения:

«Заметна тенденция. Подготовленные украинскими ресурсами фейки против министра обороны, его заместителей, транслируются и публикуются каналом Навального или выходят одновременно.

Это еще раз говорит о том, что Навальный и эти украинцы – это западные проекты, они находятся в одной лодке.

Долгое время Навальный пытался выдавать себя за патриота, который борется с коррупцией, а, на самом деле, под прикрытием этого он боролся с российским государством и действовал в интересах Запада.

Навальный, напомню, сам имеет украинские корни и сам себя называл украинцем, так что нет ничего удивительного в его симпатиях бандеровцам».

Не случайно, что вбросы происходят в момент проведения российской спецоперации на Украине, отмечает генерал Службы внешней разведки РФ в отставке Леонид Решетников.

«Сейчас украинская сторона занимается активной дискредитацией и информационными акциями, направленными против Вооруженных сил России, руководства Минобороны, это у них конек, одна из главных целей. Поэтому, прежде всего, надо рассматривать с этой точки зрения – с точки зрения активных мероприятий украинских спецслужб», – заявил Решетников.

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