Навальный использовал возможность выступить в суде в свою защиту для политической пропаганды.

02.02.2021, Москва, Елена Острякова

Мосгорсуд рассматривает сегодня дело о замене оппозиционному блогеру Алексею Навальному условного срока за мошенничество на реальный.

Навальный начал с того, что рассказал «о небольшом слоне в этой комнате». Такую метафору он использовал для решений Европейского суда по правам человека, который якобы оправдал его по делу о мошенничестве (это не соответствует действительности). На этом аргументы блогера по содержанию процесса закончились и он перешел на политические лозунги и оскорбления президента РФ Владимира Путина.

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«Причина этого всего — ненависть и страх одного человека, живущего в бункере. Потому что я нанес ему смертельную обиду тем, что я просто выжил после того, как меня попытались убить по его приказу. Я выжил благодаря хорошим людям — пилотам и врачам. Потом я его еще сильнее обидел тем, что выжив, я не спрятался, живя где-то под охраной или в каком-то бункере поменьше, который я мог бы себе позволить. А потом случилось вообще страшное — мало того, что я выжил, мало того, что я не испугался и не спрятался, я участвовал еще и в расследовании своего собственного отравления.

И, конечно, он просто сходит с ума от этого, потому что все убедились, что он просто чиновничек, которого случайным образом поставили на президентский пост. Его главная обида в отношении меня заключается в том, что в историю он войдет именно как отравитель. Вот был Александр Освободитель или Ярослав Мудрый, а будет у нас Владимир Отравитель трусов», – сказал Навальный.

Он также посетовал на то, что в России подорожали масло, макароны и яйца, и люди «жить больше не могут», а их «пытаются запугать».

«Наверное, за мою жизнь никто не даст и три копейки, но тем не менее даже сейчас, даже со своего места я говорю, что я буду с вами бороться и призывать всех остальных не бояться вас и делать все, чтобы закон, а не ряженные в мундирах и мантиях, восторжествовали», – завершил Навальный свою пламенную речь.

Он требовал, чтоб ему дали выступить в конце процесса, но судья не удовлетворила эту просьбу. Поэтому пафос монолога блогера был смазан его последующим диалогом с женщиной-прокурором. Она была предельно корректной и спокойной, он срывался на истерику и оскорбления.

Он обозвал ФСИН «драной инспекцией», которая хочет «заткнуть его политическую карьеру».

«Вы меня не переговорите, у меня кнопочка микрофона горит. После каждого моего расследования инспекция пыталась меня запугать», – сказал Навальный.

При этом он признался, что после выписки из клиники в Германии не предупредил о своем местонахождении ФСИН, потому что «учился ходить и инспекция была ему до фонаря».

«Я удивлён, каким мелким враньём вы занимаетесь. Достойная дочь режима. Я находился на стационарном режиме. На койке я лежал с такого по такое. А вы выкидываете «стационарное», – негодовал блогер.

Прокурор поинтересовалась, понимал ли Навальный, имеющий юридическое образование, что двух нарушений регистрации во ФСИН достаточно, чтобы заменить условный срок на реальный.

«Вы не имеете права говорить закон. Вы показываете беззаконие. Три человека с моей стороны показывают закон. А вы показываете беззаконие.

Прокурор спросила, чувствует ли Навальный, который является единственным в России дважды осужденным с условным сроком, свою безнаказанность.

«Прекрасный вопрос! Кони и Плевако над вами порадовались! Я не единственный человек с двумя условными сроками. Дела против меня фабрикуют так, что я успешно их потом обжалую», – ответил Навальный.

Когда прокурор закончила, он начал истерично требовать: «Давайте еще, мне так нравится отвечать на ваши вопросы».

Когда суд удалился для вынесения решения, журналист Алексей Репин отметил, что супруга блогера и его адвокаты пребывали в самом добром расположении духа.

«Юлия Навальная ушла в самый дальний край коридора Мосгорсуда. От лишних глаз подальше. Компанию ей составляют адвокаты супруга. Настроение у всех отличное. Очень оживлённо, но вполголоса, что-то обсуждают. На лицах улыбки. Может анекдоты свежие?», – написал Репин в своем телеграм-канале.