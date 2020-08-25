Навальный избавится от обязательства выплачивать долг Пригожину только после смерти

25.08.2020, Москва, Андрей Соколов

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил долги блогера Алексея Навального, признанного иноагентом в РФ «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) и его юриста Любови Соболь у компании «Московский школьник» по договору уступки права требования. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Конкорд».

Предприниматель выплатил 87,7 миллиона рублей, взысканные судом с ФБК и его сотрудников, распространивших фейковую информацию о «Московском школьнике». Пригожин заключил с компанией договор уступки права требования на долг. Пресс-служба в качестве доказательства прикрепила к сообщению чек перевода денежных средств, передает «Блокнот».

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Бизнесмен объяснил, что выкупил долг для того, чтобы рассчитаться с компанией «Московский школьник», понесшей убытки, а также для наказания группы недобросовестных клеветников.

При этом бизнесмен дал понять, что уйти от обязательства по выплате долга у Навального, ФБК и Соболь не получится. Они ответят по закону. Главу ФБК разве что может избавить от уплаты неблагоприятный исход лечения.

«Я намерен раздеть и разуть участников этой группы недобросовестных людей. Безусловно, если товарищ Навальный отдаст Богу душу, то лично я преследовать его на этом свете не намерен. Отложу это на неопределенный срок. А позже отыграюсь со всем удовольствием. Если же Навальный будет жить, то он должен ответить по всей строгости российского закона», — процитировала бизнесмена пресс-служба «Конкорда»

Пригожин заявил, что юристы уже начали работу по принудительному возврату долга Соболь и ФБК.

«Что касается «Фонда борьбы с коррупцией» и Любови Соболь, то мои юристы с сегодняшнего дня начнут работу по принудительному взысканию долга в рамках российского законодательства. Надеюсь, вы помните, что в соответствии с новыми поправками в Конституцию России оно имеет приоритет над международным», — заявил Пригожин.

ФБК в 2019 году опубликовал ролик, в котором экс-сотрудница «Московского школьника» Наталья Шилова рассказала о «нарушениях» на производстве, но позже призналась, что сделала это за вознаграждение от компании Навального. По словам женщины, текст речи ей предоставила Соболь.

Компания, на которую была направлена клевета, подала иск о защите чести и деловой репутации, затребовав выплаты морального вреда, а также компенсации за упущенную выгоду. Суд частично удовлетворил требования, постановив взыскать с Навального, ФБК и Соболь по 29 миллионов рублей.