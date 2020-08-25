Навальный летит за борт. На смену ему готовят Дудя

25.08.2020, Москва, Вадим Егоров

После отправки Алексея Навального на лечение в Германию за место главного российского прозападного оппозиционера может начаться самая настоящая грызня.

О том, что Навальный больше не «вывозит» прозападную протестную повестку и этому сегменту нужен новый лидер, рассуждают российские политологи, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Нужно отметить, что в качестве своего рода альтернативы Навальному уже предлагались гламурная либералка Ксения Собчак и певец-матершинник Сергей Шнуров. Но первая с треском провалилась на предыдущих президентских выборах, а второй присоединился к умеренно-либеральной «Партии Роста», поэтому на лидера улиц и площадей пока не тянет.

«Потенциально опасным, с точки зрения власти, считается Юрий Дудь, – рассказал в январе этого года порталу «Фонтанка.ру» политолог Валерий Соловей. – Если бы он вдруг решил заняться политической деятельностью, – а он, напомню, был одним из тех, кто призывал людей выходить на митинг 10 августа, то стал бы лидером оппозиции в два щелчка пальцами. Но он парень неглупый, и, скорее всего, ему это просто не нужно».

При этом Соловья как профессионала, востребованного ведущими либеральными площадками России, отличает тот факт, что ни один его политический прогноз не сбывается хотя бы на 50%, а это значит, что никто не может гарантировать, что у блогера Юрия Дудя с его миллионными просмотрами и токсичной либеральной прозападной позицией не могут появиться собственные политические амбиции. Особенно после опустевшего «трона».

«Отъезд Навального то ли на лечение, то ли на сохранение статуса «борца с режимом, от власти пострадавшего», создает для Навального проблемы в будущем, – прокомментировал ситуацию журналист Андрей Медведев. – Если лечение/пребывание в Германии затянется надолго, то его соратники, очевидно, займутся дележкой власти, грантов и борьбой за статус главного оппозиционера всея Руси. Причем, самого Навального, в этой борьбе не пощадят.

Пираты скидывали без сомнений больных лихорадкой за борт, невзирая на былые лихие абордажи и удаль товарища, чтобы избежать эпидемии на корабле. Вот так и с Навальным поступят наши оппозиционные флибустьеры. Интересная будет потом грызня».

При этом уже после убытия Навального в Германию тему Дудя, как его вероятного преемника поднял другой российский политолог – Игорь Семенов.

«Тема необходимости обновления оппозиции…. в связи с историей с Навальным, крайне актуальна, – написал эксперт в своем телеграм-канале. – Единственный персонаж, который мог бы заменить его фигуру на этом политическом фланге – Юрий Дудь. Все взоры начинают притягиваться сейчас именно к его фигуре, единственно сопоставимой по популярности в интернете, в этой молодежной, естественно оппозиционной остальной консервативной российской политической среде.

Политическая субъектность этого персонажа уже обсуждалась в связи с приближающимися выборами в Государственную думу и теперь запрос на выход этого медийного бронепоезда с запасных путей резко усилился. Наблюдателям за политической ситуацией в России сейчас с самым пристальным вниманием стоит следить за всеми шагами этой новой политической фигуры, которая способна весьма серьезно изменить содержательное наполнение оппозиционного дискурса, с «навальновского» (негативного, доминантного, резко антикоррупционного), на более позитивный, содержательный, объединительный, диалоговый формат «новой политической волны» имени Дудя».

При этом нужно отметить, что сам Дудь пока о своих политических претензиях на заявляет, выпустив недавно большое интервью с русофобствующим рок-продюсером Михаилом Козыревым, и на эпопею с Навальным отписавшись в своем инстаграм следующим образом:

«Уже почти два дня нет вещи, которую я желал бы сильнее, чем выздоровление Алексея Навального. Алексею, его мужественной жене Юлии и всем его близким – терпения и сил».

Блогер Юрий Дудь родился в ГДР в семье выходцев с Западной Украины, закончил МГУ, начинал как спортивный журналист. В своем видеоблоге делает интервью с популярными в молодежной среде людьми, а также снимает откровенно ангажированные и малограмотные с исторической точки зрения фильмы на тему «тоталитарной истории России» и ее «бесперспективного настоящего». Фильмы Дудя выполнены в откровенно манипулятивной форме и демонстирируют явную узость кругозора автора, однако весьма популярны в молодежной среде. В эфире Дудь неизменно матерится, скатывается в откровенное косноязычие, с завидным упорством в той или иной форме обыгрывает темы гомосексуализма и размеров полового члена.