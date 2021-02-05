Навальный может стать швеей или плотником

05.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Осужденный в Москве за мошенничество блогер Алексей Навальный может отправиться в одну из колоний Центрального федерального округа.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по имени Роман, фамилию и должность которого он попросил не называть.

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Издание поинтересовалось, куда могут отправить Навального отбывать наказание.

«Сейчас такие правила – осужденный имеет право отбывать срок в колонии поблизости от места проживания. В Москве таких учреждений нет. А потому логично, что он может попасть в одну из колоний Центрального федерального округа. Думаю, это будет хорошая колония, с развитым хозяйством, без намека на теневую экономику и злоупотребления, чтобы и прицепиться было не к чему. Иначе тут же польется поток грязи…», – сказал собеседник издания.

Он не исключает, что Навальный может получить в колонии новую профессию.

«Все зависит от того, захочет ли он выйти условно-досрочно. А это предполагает, что Навальный должен будет не отказываться от общественных работ, участвовать в жизни коллектива, не конфликтовать с инспекторами. Тогда он может рассчитывать на УДО. Конечно, в колонии он может получить новую специальность: стать швеей, сварщиком или даже плотником, как его дедушка», – говорит Роман.

Он считает, что блогер будет делать все, чтобы сократить себе срок и выйти до президентских выборов 2024 года, но при сомневается, что на Навального благотворно повлияет исправительная система.

«Он и в суде заявил, что «плевать хотел на нашу инспекцию», которая была для него залогом свободы в последние годы. Видимо, надо ожидать подобное отношение и к колонии. Кроме того, над ним висит еще и дело о «клевете» на ветерана войны. Оно грозит лишением свободы до 2 лет. Тогда Навальный выйдет на свободу только где-то после 2025-го», – добавил сотрудник ФСИН.