Навальный начал есть – Россия гуляет 10 дней

24.04.2021, Москва, Елена Острякова

Как и предсказывали многие политологи, блогер-уголовник Алексей Навальный прекратил голодовку после окончания провальных акций протеста в его поддержку.

Об этом находящийся в колонии Навальный сообщил в своем «инстаграме», который он ведет при помощи адвокатов, постоянно проживающих рядом с колонией, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Врачи, которым я полностью доверяю, вчера выпустили заявление о том, что мы с вами добились достаточно, чтобы я снял голодовку. Ну и – скажу откровенно – их слова о том, что анализы показывают: «через минимальное время лечить будет некого»… ммм… кажутся мне заслуживающими внимания. Требование допустить ко мне необходимого врача я не снимаю – у меня пропадает чувствительность участков рук и ног, и я хочу понять, что это и как это лечить, но с учетом прогресса и всех обстоятельств, начинаю выход из голодовки», – написал Навальный.

Еще раньше он согласился на витаминную терапию, так что сетует Навальный, скорее, по привычке и для пиара.

«Митинги прошли, и Навальный прекратил голодовку. Круто, а кому-то горько. А, с другой стороны, как молодежи формировать своё политическое самосознание. Только так – методом проб и ошибок», – иронизирует в своем телеграм-канале политолог Марат Баширов.

А вот историк Борис Якеменко полагает, что голодовка была целью масштабной спецоперации, послужив формальным поводом для несанкционированных протестов. На самом же деле, протесты были нужны, чтобы отвлечь общественное внимание от послания президента РФ Федеральному собранию. Однако Владимир Путин сорвал эти планы.

«Запад ожидал от послания очередного антизападного манифеста, в то время как оно оказалось абсолютно «внутрироссийским», социально – ориентированным, а от западной темы Путин, можно сказать, просто отмахнулся. Если коротко, то «не дразните русского медведя Шерхана. Будете нарываться – получите по полной» – больше ничего сказано не было. То есть, возражать было до такой степени не на что, что Псаки стала возражать не столько Путину, сколько Киплингу», – написал Якеменко.

Между тем, в сети появилось видео, на котором Навальный в тюремном дворике дважды подтягивается на турнике. Авторы утверждают, что это съемка от 22 апреля, когда блогеру-уголовнику было настолько плохо, что его отправили в тюремную больницу.

«Уникальное видео, на котором дважды отравленный смертельным боевым ядом человек с больной спиной, подволакивающий ногу, с отказавшими почками … подтягивается на турнике Либо мы узрели чудо исцеления, сравнимое с библейским, либо … российская оппозиция как всегда зашлась в оголтелом вранье про здоровье Навального», – ерничает уральский блогер Сергей Колясников.

Однако в либеральном лагере отказываются признавать нарочитость и неправдоподобность «голодовки» Навального. Его политическая «мама» журналистка Евгения Альбац вообще намекала, что неплохо этот нелепый фарс продолжить.

«Навальный и слабость — это рядом не стоит. На приостановку голодовки он пойдет вряд ли (хоть и хотелось бы верить, что все же пойдет). Допуск гражданских врачей – это победа наполовину, потому что, с одной стороны, Навальный имеет на это право, с другой — это право было признано только после его требования с помощью голодовки. Кремль освободит Навального, но сделает это не под давлением Запада (например, после резолюции ПАСЕ), а из страха, что он может умереть. Российская власть отлично понимает, что, если Навальный будет убит в тюрьме, то дальше российская власть будет встречаться не с Байденом и не с Макроном, а где-нибудь там, поближе к Северной Корее», — заявила Альбац телеканалу «Дождь».

Впрочем, не все в либеральном лагере столь экзальтированны и жестоки.

«Я расцениваю это как победу здравого смысла. Навальный не обязан уморить себя голодом в угоду той части публики, которой нужен мертвый герой. Я думаю, что ни Навальный, с одной стороны, ни власти, с другой, не заинтересованы в том, чтобы эта история с голодовкой закончилась гибелью ее главного героя», – сказал на «Эхе Москвы» политолог Константин Калачев.

Прекращение голодовки не означает прекращения истеричной пиар кампании в либеральных СМИ и на Западе. Вот уже некие врачи выступили с открытым обращением, в котором призвали перевезти блогера-уголовника в больницу в Москве, «чтобы ему обеспечили корректное обезболивание и установили полноценный диагноз». С другой стороны, Госдеп США по-прежнему призывает его освободить Навального.

Наконец уж совсем шизофреническую тему начал раскручивать сбежавший в Европу соратник блогера Леонид Волков: он утверждает, что Владимир Путин специально объявил 1-10 мая выходными днями, чтобы к Навальному в тюрьму не могли попасть адвокаты.

«Адвокатов не пускают в выходные дни — это тоже чистой воды произвол. Адвокаты должны иметь доступ к подзащитным тогда, когда адвокатам и подзащитным это необходимо. Но, понятно, что в течение всех майских праздников их тупо никто не пустит, такая уж «практика сложилась». Так что не будет радостно и празднично, будет довольно страшно», – написал Волков в соцсетях.