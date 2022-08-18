Навальный насчитал в России 6000 олигархов и призвал Запад «обилетить» их санкциями

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Новости Украины

По словам осужденного в РФ по уголовной статье блогера Алексея Навального, западные страны недостаточно делают для наказания российских олигархов, тесно связанных с Кремлем.

Навальный, отбывающий тюремный срок, хочет, чтобы западные правительства наложили санкции на тысячи людей, которых его организация, Фонд борьбы с коррупцией, обвиняет в правонарушениях.

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«Мы должны заставить иностранных чиновников поддержать наш список из 6000 или создать свой собственный, вместо того, чтобы бесконечно болтать, и на самом деле делать то, что громко и горячо провозглашается с первого дня войны», — написал Навальный в Твиттере.

По словам Навального, только 46 из 200 российских олигархов из списка Forbes попали под санкции Запада. Других, несмотря на их якобы тесные связи с Путиным, пощадили.

Навальный также предложил ввести 20-летний запрет на въезд в Великобританию, США и ЕС для российских чиновников и олигархов, публично поддерживающих СВО на Украине.

Навальный возмутился, что Алексей Миллер, глава российского государственного энергетического гиганта «Газпром» и друг Путина, не находится в европейском списке санкций.

Навальный также спросил у лидеров Запада, почему США не ввели санкции против Романа Абрамовича, бывшего владельца футбольного клуба «Челси». Навальный утверждает, что Абрамович снабжает металлом министерство обороны России.

Отметим, что Абрамович попал под санкции правительства Великобритании в марте и был вынужден продать клуб, несмотря на то, что неоднократно отрицал, что его коммерческая деятельность заслуживает любого наказания.

Кроме того, Абрамович неоднократно замечен на разного рода российско-украинских переговорах, а люди из окружения Зеленского даже ходатайствуют перед Британией о снятии с олигарха санкций.