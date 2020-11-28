Навальный нажаловался пустому Европарламенту на Путина и попросил открыть банковский счёт

28.11.2020, Москва, Елена Острякова

Четверо российских либеральных оппозиционеров выступили в пятницу в комитете по иностранным делам Европейского Союза, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Алексей Навальный, Владимир Кара-Мурза, Владимир Милов и Илья Яшин выступали по видеотрансляции. В зале кроме президиума присутствовало всего три парламентария, но евродепутаты подключались по интернету.

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Алексей Навальный начал с благодарности евродепутатам за поддержку во время «событий», произошедшим с ним, и подчеркнул, что он «не первый и не последний».

«Это важно не только для меня, но и для всех русских людей, потому что я не первый и не последний отравленный или убитый. Для русских людей очень важно знать, что Европа и Европейский совет не будут молчать по поводу этих событий», – сказал Навальный.

Он призвал Европу выработать новую стратегию и «относиться к российскому государству жестко, как к банде преступников, которая захватила власть».

Он назвал предстоящие в 2021 году выборы в Госдуму РФ «важным событием» и подчеркнул, что вопрос не в их фальсификации, а в допуске оппозиционеров к участию в них – в последнем случае «результаты выборов не должны быть признаны».

Он также призвал Евросоюз ввести санкции против «российских олигархов».

«Нет смысла накладывать санкции на генералов и политиков, которые не путешествуют по всему миру и не имеют активов в Европе… Европейский Союз должен нацеливаться на деньги. Старые и новые российские олигархи, ближний круг президента Путина, должны стать объектами санкций. До тех пор, пока дорогие яхты господина Усманова стоят на стоянке в Барселоне или в Монако никто в Кремле не относится серьезно к европейским санкциям. Они думают, идет игра», – посетовал Навальный.

По его словам, что если санкции будут наложены на «настоящие активы», это приветствуют «99% населения России». Он хочет, чтобы Евросоюз заставил российских олигархов «перевести свои яхты в Белоруссию».

Владимир Кара-Мурза произнес дежурный набор либеральных штампов об убитом Борисе Немцове. Он считает, что последние честные выборы случились в России в 1999 году, заверил, что «молодежь против режима». Кара-Мурза призвал Евросоюз ввести по примеру США «список Магнитского».

Владимир Милов утверждал, что «уровень поддержки Путина падает до исторически низких значений» и постоянно проводил параллель между российским президентом и белорусским лидером Александром Лукашенко.

«Происходит полная фальсификация выборов. Так же, как у Лукашенко. Они не считают бюллетени, они просто оглашают результат», – сказал Милов. По его мнению, «если людей не допускают до выборов, значит, президент нелегитимен».

Илья Яшин выступал в яркой клетчатой рубашке с коротким рукавом. Он призвал европейских политиков не общаться с Путиным.

«Путин абсолютно убежден, что вся политика в мире делается грязными методами. В его понимании на мировой арене есть несколько влиятельных игроков, с которыми нужно договориться за закрытыми дверями… Убежденность Путина в собственной правоте дает сотрудничество с некоторыми политиками, в том числе, к сожалению, в европейских странах: Германии, Италии Венгрии. Я бы назвал это гибридной агрессией со стороны Путина, которая не встречает сопротивления», – сказал Яшин.

Он также попросил ввести персональные санкции против «окружения Путина», которые вырвут российских олигархов из «западного общества потребления» и расколют элиты.

Все выступившие евродепутаты горячо поддержали оппозиционеров. Мари Арена попросила их помочь в составлении списка российских компаний, против которых нужно вводить санкции. Пока в ее списке только «Норникель». Еще несколько депутатов попросили Навального поделиться с ними материалами его расследований.

Оппозиционный блогер сказал, что готов сотрудничать, но выдвинул евродепутатам обвинения в формализме и затягивании каких-то процедур.

«Нам очень сложно открыть банковский счет в Европе. Большинство банков отказывает мне, потому что я политически активен. Но как насчет друзей Путина? Давайте начинать практическое сотрудничество», – сказал Навальный.

При этом он заявил, что собирается восстановиться и вернуться в Россию.