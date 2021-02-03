Навальный оказался предателем по словарю Даля

03.02.2021, Москва, Владимир Гладков

В деятельности провоцирующего несанкционированные митинги и распространяющие фейковые фильмы либерала-блогера Алексея Навального есть все признаки предательства национальных интересов России.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил председатель Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отвечая на вопрос, является ли Навальный предателем национальных интересов России, сенатор заверил, что многие его коллеги в этом даже не сомневаются, однако отметил, что слово «предатель» носит скорее морально-этический оттенок.

«В нашем уголовном праве это не используется, есть статья 275 УК РФ «Государственная измена». Это, кстати, не только шпионаж, но и, в том числе, оказание разной помощи иностранному государству, организациям или их объединениям в ущерб безопасности РФ. Как мы знаем, Навальному эта статья не вменяется, ему вменяются преступления уголовного характера, связанные с коррупцией. Но статья существует, там главное, что этот гражданин является гражданином РФ, потому что, например, подданный США, у которого нет российского гражданства, никак не может нам изменить, там другие статьи. А конкретно в этом случае – госизмена», – сказал Климов.

Что касается общественно-политической оценки, то здесь сенатор предложил обратиться к самому слову «предательство». Он напомнил, что у Владимира Даля слово «предатель» и «предательство» проводится параллель со словом «передавать».

«То есть когда ты передаёшь интересы кого-то или что-то передаёшь другому лицу. То есть предатель, в понимании Даля, а я с этой трактовкой согласен, передаёт нечто другим в ущерб тем, с кем был раньше или был как-то связан раньше.

Если, допустим, некий гражданин передаёт свои возможности, способности, своё имя, ещё что-то в интересах, которые противоречат интересам нашего общества, нашего народа, его трудно не назвать предателем. И в понимании Даля, и в нашем современном понимании этого слова», – пояснил Климов.

«Но подчеркну, если мы говорим о конкретной административной или уголовной ответственности, то это к данному термину прямого отношения не имеет. Хотя, конечно, у большинства людей возникают справедливые вопросы – как же так: если структура, которую создавал Навальный, сегодня напрямую требует введения незаконных рестрикций против нашей страны и других наших граждан, как это можно трактовать?

Поэтому здесь многие задумываться начинают. Когда выясняется, что фильмы, которыми их раззадоривать пытались – фейковые, когда выясняется, что всё, что там происходит, проплачивается издалека. Конечно, те, кто на это «далёко» работают, их трудно не называть предателями», – заключил сенатор.