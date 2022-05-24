Навальный отчалил на строгий режим – напоследок сочинил мерзкий фейк про умершую судью

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Мосгорсуд признал сегодня законным приговор блогеру-уголовнику Алексею Навальному в девять лет колонии за мошенничество и неуважение к суду.

Приговор вступил в силу, и блогер в ближайшее время будет переведен в колонию строгого режима, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Примечательно, что сегодняшнее решение практически не освещалось ни в либеральных СМИ, ни в соцсетях самого Навального, которые ранее регулярно обновлялись, несмотря на то, что он отбывал наказание по другому приговору.

Пересказывать последнее слово подсудимого пришлось его единственному верному соратнику Илье Яшину. По его словам, Навальный заявил, что судья, заменившая ему условный срок на реальный, якобы передала ему через адвокатов письмо «с сожалениями о своем решении». Там она якобы назвала оппозиционера «смелым человеком». Судья Наталья Репникова умерла от ковида в августе 2021 года. Однако Навальный выразил сомнения в том, что ее смерть была естественной.

«Я все-таки рекомендую другим судьям осторожнее передавать мне свои сожаления», — сказал Навальный.

Также он много раз в своей речи упоминал Украину, за что получал замечания от судьи.

Сегодня же Мещанский суд Москвы отказал блогеру в удовлетворении иска к Росфинмониторингу по поводу включения себя в перечень террористов и экстремистов.

«Может, Навальному дать возможность поехать в штрафбат на Донбасс? Хороший пример будет для всех, кто не по разбойной или насильной или смертельной статье осуждён, и они тоже захотят», – предложил в своем ТГ-канале политолог Марат Баширов.