Навальный ответил черной неблагодарностью Путину за спасение жизни

01.10.2020, Москва, Елена Острякова

Оппозиционный блогер Алексей Навальный обвинил президента РФ Владимира Путина в организации своего отравления.

Об этом он заявил в интервью немецкому изданию «Шпигель», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я утверждаю, что за деянием стоит Путин, а других версий преступления у меня нет», – сказал Навальный.

Как пишет «Шпигель», «Навальный выглядит раскованным, он шутит, он много смеется, с первого взгляда не видно, что этот человек лежал в коме и был на грани смерти». Он также заявил, что собирается вернуться в Россию.

«Моя задача сейчас – оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!», – пафосно заявил блогер.

Интервью показательно появилось сегодня, когда в Брюсселе на саммите ЕС будут обсуждать отравление Навального и протесты в Белоруссии.

«Новая постановка в стиле Шпигеля. Покажите уже видео человека отравленного боевым отравляющим веществом, а вылечившегося от панкреатита», – прокомментировал интервью в своем телеграмм-канале писатель и психотерапевт Александр Сосновский.

Политолог Марат Баширов полагает, что такое вызывающее интервью блогер дал потому, что не собирается возвращаться в Россию.

«Навальный двинулся в радикалы, заявив что а) его отравили и б) его отравил Президент Путин. В общем после этого бреда становится понятно, что продолжать работать “в поле” в России он больше не собирается и предпочитает пополнить ряды Каспарова, Ходорковского и кто-то там еще из-за границы вещает», – написал Баширов в своем телеграм-канале.

Эксперт Комиссии по СМИ Общественной Палаты РФ Вадим Манукян считает, что слова Навального подпадают под статью уголовного кодекса.

«А ведь это не мнение. Навальный предъявил Путину прямое обвинение в отравлении. Думаю, что юристам Кремля стоило бы заняться правовой оценкой этого высказывания. В общем, суть в том, что Навальный себе наговорил еще на один состав преступления. Его тут ветеран дожидается. Уголовное дело не закрыто. А теперь еще и обвинение первого лица в тяжком преступлении», – написал Манукян, напоминая о том, что Навальный обозвал ветерана Великой Отечественной войны Игната Артемова «холуем».

Политтехнолог Владислав Рогимов считает интервью «Шпигель», как и само отравление Навального спецоперацией западных спецслужб.

«Я считаю, что автор этих слов не Навальный, а сотрудники британской разведки», – написал Рогимов.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин согласен с таким мнением. Он назвал Навального «бесстыдником и подлецом».

«Навальный – бесстыдник и подлец. Путин спас его жизнь. Если то, что с ним случилось, было срежиссировано спецслужбами западных государств – тогда его заявление укладывается в эту логику. Его искренне спасали все – от пилотов и врачей до Президента. И делать такие заявления может только непорядочный человек», – цитирует Володина сайт Госдумы.

Спикер полагает, что «отравление» было инсценировано зарубежными странами, чтобы создать напряжение в России в момент подведения итогов выборов в Белоруссии.

«У тех, кто хотел прибрать к рукам Белоруссию, ничего не получилось. Это все звенья одной цепи. Совершенно очевидно, что Навальный работает со спецслужбами и органами власти западных стран. Работает в их интересах», — сказал Володин.