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29.03.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Скандал
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Навальный подлечил ибупрофеном ногу и подал в суд на Пескова


Иск о защите чести и достоинства блогера-уголовника Алексея Навального к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову поступил сегодня в Пресненский районный суд Москвы.

Информация об этом размещена на сайте «Мосгорсуд», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Это повторная подача иска. В первый раз аналогичный иск был подан в ноябре прошлого года после того, как Песков заявил, что «обвинения Навального в адрес Путина инспирированы ЦРУ и неприемлемы».

В иске говорилось, что ответчик «распространил сведения о Навальном А.А., не соответствующие действительности и порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Навального А.А.».

Навальный просил обязать Пескова опубликовать опровержение на официальном сайте Администрации президента.

В первый раз суд оставил иск без движения из-за того, что он был составлен с ошибками.

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