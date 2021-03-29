Навальный подлечил ибупрофеном ногу и подал в суд на Пескова
Иск о защите чести и достоинства блогера-уголовника Алексея Навального к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову поступил сегодня в Пресненский районный суд Москвы.
Информация об этом размещена на сайте «Мосгорсуд», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости
Это повторная подача иска. В первый раз аналогичный иск был подан в ноябре прошлого года после того, как Песков заявил, что «обвинения Навального в адрес Путина инспирированы ЦРУ и неприемлемы».
В иске говорилось, что ответчик «распространил сведения о Навальном А.А., не соответствующие действительности и порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Навального А.А.».
Навальный просил обязать Пескова опубликовать опровержение на официальном сайте Администрации президента.
В первый раз суд оставил иск без движения из-за того, что он был составлен с ошибками.