15.02.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

В Киеве предлагают России «возвращенеим Крыма» доказать свою приверженность демократии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в журнале «Український тиждень» пишет доцент Национального университета «Киево-Могилянская академия» Игорь Лосев, в прошлом представитель экзотического и крайне малочисленного проукраинского движения в Севастополе.

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«Феномен Навального заставляет вспомнить древнюю латинскую пословицу: Vulpes pilum mutat, non mores – Лиса меняет шерсть, а не натуру. Скорее всего, в случае прихода к власти Навального целом все останется так, как и при Путине, только под «демократическим» соусом», – считает автор.

Он полагает, что «подлинность демократических преобразований в России» проверяется отказом от Крыма.

«Только после возвращения полуострова Украине можно будет говорить о том, что РФ действительно разорвала связь с шовинистической политикой времен чекистского режима Путина и вернулась на демократическую колею развития. Это единственно возможное доказательство того, что на карте мира появилось действительно новая, свободная и демократическая Россия.

Сможет ли Запад взять на вооружение именно такой критерий, или же ограничится псевдодемократической риторикой из Москвы? В то же время Навальный уже неоднократно заявлял, что не намерен возвращать Крым Украине. И похоже на то, что это не просто попытка угодить эмоциям глубоко шовинистического российского общества, но и личные убеждения политика Навального», – резюмирует Лосев.

Отметим, что на Украине достаточно подозрительно относятся к Навальнмоу, несмотря на декларируемую им оппозиционность российской власти. Так, украинская дипломатия призывает Запад не верить Навальному.

В свою очередь киевская пропаганда кроет Навального матом.

При этом украинские праворадикалы признаются, что им нужен лишь труп Навального.