Навальный помог выявить предателей России

04.02.2021, Донецк, Алексей Муратов

Коллективный Запад продолжает бесцеремонно вмешиваться во внутренние дела России, единогласно протестуя против якобы «незаконного» осуждения Навального, которое можно уверенно назвать торжеством правосудия. В Российской Федерации соблюдается закон, который не писан в «демократичной» Америке, Франции, Германии. Ситуация, которая сложилась вокруг «берлинского пациента», – это лакмусовая бумажка предателей России, работающих на западных «партнёров».

Об этом в своей колонке для «ПолитНавигатора» пишет руководитель исполкома ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Сразу после вынесения приговора «персонажу», «встревоженное» мировое сообщество активизировало разговоры об очередных антироссийских санкциях, которыми Запад шантажирует, в первую очередь, российских системных либералов. Зарубежные СМИ в один голос заявили, что решение суда по Навальному осложнит отношения России и Запада. Привыкать ли Российской Федерации к подобным заявлениям? История показывает, что давление, угрозы и подлость – это многовековая традиция Америки и Европы по отношению к России. Навальный – лишь очередной повод для наступления.

Говоря о давлении, стоит обратить внимание на группу поддержки «берлинского пациента» в суде, состоящую из порядка 20 представителей посольств западных государств. Это свидетельствует о том, что дело Навального находится под пристальным контролем западных кураторов. Вероятнее всего, зарубежные «товарищи» оказывали давление и на судью Юлию Окуневу, замененную накануне слушания на Наталью Репникову, до которой не успели докатиться западные угрозы.

Неужели у кого-то ещё имеются сомнения по поводу того, что Навальный – проект, созданный для ликвидации Российской Федерации, и щедро спонсируемый зарубежными кураторами? Кто же эти «анонимные жертвователи», которые после «посадки» блогера перевели на криптовалютный кошелёк, связанный с его фондом, более 12 млн. рублей в биткоинах? Как известно, содержанием мошенников и преступников занимаются те, кто заинтересован в подавлении России.

Вчера мы вновь стали свидетелями хорошо скоординированных действий кураторов и приспешников антироссийского блогера. Так называемые «штабы Навального» оперативно призвали население выходить на протестные акции. Западу нужна толпа и вывод на «революционное» поле провокаторов, которые обеспечат кровопролитие и социальные потрясения. Печатный денежный станок Америки продолжает работать, а это значит, что США будут платить боевикам хорошую зарплату, оснащать их оружием, а те, в свою очередь, будут выходить на протесты как на «работу» и выполнять её, согласно «майданным» методичкам.

В то же время, сотрудники органов правопорядка вновь сработали на опережение, перекрыв площади и центральные станции метро. Хаос, который пытается создать коллективный Запад, будет побеждён уважением российского законодательства и соблюдением правопорядка. Поэтому архиважно не допустить уличной дестабилизации, которую, обманом простых людей, пытаются устроить иностранные хозяева семейства Навальных.

Победить предателей России, олицетворением которых сегодня является Навальный, можно только одним способом – объединением всех стран постсоветского пространства, созданием Большой России. В 2021 году в РФ будет продолжаться Конституционная реформа, которая рушит антироссийские планы Запада. Параллельно с реформой пройдёт и деофшоризация олигархов, служащих чужим странам.

Нас ожидают очень сложные процессы, и в них примет участие каждый житель нашей Родины. Безусловно, нужно быть готовыми к предательству и подстрекательству в лице прозападных медийных лиц и проамериканской российской элиты, которые имеют за рубежом немалые активы, виллы и яхты. Но важно помнить, что и в годы Великой Отечественной войны порядка 2,5 миллионов советских граждан перешли на сторону Гитлера. В конечном счёте, предателей и оккупантов в 1945 году победил единый многонациональный советский народ, правда и справедливость. Наш народ во главе с Владимиром Путиным победит и в 2021-м.

Сегодняшние нападки на президента России можно сравнить с постоянными атаками Запада на Иосифа Сталина. Как и Сталин, Владимир Путин отстаивает интересы нашего Отечества, не вступая в конфронтацию с западными «партнёрами». Владимир Владимирович – это личность, которая будет руководить выработкой новых посткризисных правил. Это понимает Запад, и такой расклад его не устраивает. Поэтому происходит усиление накала страстей вокруг пешки Навального.

Русскому народу нужно отстоять своё Отечество и осознать, что Навальный – это предатель России. Топ лидеры и сообщники осуждённого блогера цинично обманывают народ. Все их заявления, расследования и сенсационные находки – это провокации. Обратите внимание: Навальный и слова не говорит против олигархов 90-х, которые разграбили Российскую Федерацию. Раздутая и хорошо спонсируемая история с «берлинским пациентом» – это та соломинка, за которую цепляется коллективный Запад в попытках предотвратить реализацию Конституционной Реформы в России и восстановление нашего Отечества.