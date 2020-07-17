17.07.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика, Россия
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Навальный признал: в России режим мягче, чем в Белоруссии


То, что сейчас происходит в Белоруссии, предстоит пережить России.

Об этом на своем youtube-канале заявил регулярно собирающий школьников на несанкционированные акции либеральный блогер Алексей Навальный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Там происходит наше будущее. Ровно то же будет в России, если мы не будем выходить на улицы и будем молчать. Там люди пытались выходить, их разгоняли. Страшно и опасно, не хочется снова выходить. Но альтернатива только такая», – сказал Навальный.

Блогер не заметил, что тем самым признал: в России с протестными акциями обращаются гораздо мягче, чем в Белоруссии.

«Мы видим то, что сейчас происходит в Минске, полицейские, которые выбегают бить людей. Это реально выглядит, как какие-то фашистские операции. Там просто избивают людей. Почему? Потому что политический кризис. И Путин приходит в политический кризис.


Ответ на этот кризис – избивать людей. Потому что на кого еще опираться? Опираться можно исключительно на страх. Взять относительно небольшое количество полицейских и избить относительно небольшое количество людей. Но запугать и затерроризировать очень большое количество людей. Только на этом и держится власть в авторитарных государствах. Ну еще на холуях», – сказал Навальный.

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