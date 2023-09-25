Навальный признался, что он только чалится и «лежит в коме»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В соцсетях блогера-уголовника Алексея Навального, в котором якобы он сам из тюрьмы громит лидеров либеральной оппозиции, в основном, эмигрантов – за то, как они вели себя в ходе последних российских выборов. Бывшему главреду радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову досталось, как всегда, за его любовь к электронному голосованию, а живущему в США бывшему шахматисту Гарри Каспарову – за призывы бойкотировать выборы.

Но большая часть критики была адресована находящемуся в Израиле Максиму Кацу, который призывает, наоборот участвовать во «всем, что похоже на выборы», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Разнос Каца, похоже, был использован как повод расхвалить сидящую в Лондоне экстремистку из ФБК Марию Певчих и мигрирующего по Европе Леонида Волкова. Кто из них написал «пост Навального» – можно только гадать, но под пером неизвестного автора блогер-уголовник делает неожиданное признание.

«Я мало что делаю. Уже давно моя роль в ФБК сводится к трем вещам: придумывать идеи, сидеть в тюрьме, лежать в коме», – говорится в посте якобы Навального.

Досталось и главному конкуренту блогера-уголовника, уже отсидевшему олигарху-иноагенту Михаилу Ходорковскому – за то, что он попытался объединить всех беглых оппозиционеров на конференции в Берлине.

«Сформулирую предельно четко: идите к чертовой матери со своими коалициями. Это имитация деятельности. Фальшивка. Вместо работы люди устраивают президиум, чтобы в нем сидеть с важным видом», — написал якобы Навальный.

При этом в посте отсутствует конкретная программа по «свержению Путина».

«Соответственно, и по президентским выборам 2024 года у нас позиция такая, что решение надо будет принимать, когда будет ясен весь расклад: кандидаты, агитация, наблюдатели», — пишет якобы Навальный.

Ходорковский отреагировал на пост. Он напомнил, что это не первая критика, написанная от лица заключенных. В прошлый раз якобы Навальный критиковал системных либералов эпохи Ельцина, которых он ненавидит «больше Путина».

Тогда по поводу авторства текста в либеральной среде развернулась активная дискуссия. Тогда якобы Навальный написал, что все, кто сомневается в аутентичности текста, – «мерзавцы», «стукачи» и «отвратительные негодяи».

«Прочитал очередной текст Алексея Навального. По его просьбе предполагаю, что условия содержания позволяют ему знакомиться с происходящим и писать ответы, держа перед глазами многочисленные первоисточники, на которые он ссылается (по хорошему завидую – это то, чего мне сильно не хватало в тюрьме – возможности работать с источниками)», – иронизирует Ходорковский.

Далее он опровергает утверждение о том, что у него не получилось создать коалицию либералов, потому что он вовсе и не хотел ее создавать, а просто проводил консультации.

«Тем не менее, перед нами стоит ряд важных внутренних задач, одна из которых – мартовский политический «эвент» Кремля. Пока оппозиция не пришла к консенсусу по поводу формы участия/бойкота. Для этого планируется очередная встреча в Берлине 21-22 октября под эгидой Антивоенного Комитета России», – анонсирует Ходорковский очередные «консультации».

Политолог Михаил Карягин прогнозирует, что открытых конфликтов в либеральной среде будет больше, они будут усугубляться.

«Позиция «Навальный в тюрьме, и я не могу его критиковать» в среде несистемщиков скоро отойдет на второй план. Единой стратегии у несистемщиков на выборах 2024 ожидаемо не будет. Вероятность реализации заметных проектов стремится к нулю, куда заметнее будут взаимные упреки и внутренние конфликты. Борьба за ресурсы обострится. ФБК не просто так отделяется от остальных несистемщиков», – пишет Карягин в своем тг-канале.

«Конфликты – питательная среда политики. Однако, не все конфликты одинаково полезны. И так уже незначительная по объему оппозиционная среда сегодня создает кучу новых проблем самой себе, сужая пространство для компромиссов и договоренностей. Слишком непримиримые личные противоречия. Слишком сильные эмоции. Идет борьба за единоличное лидерство. Тут все средства хороши. Классическая внутривидовая борьба», – соглашается его коллега Алексей Чеснаков.