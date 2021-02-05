Навальный публично глумился над ветераном в суде

05.02.2021, Москва, Елена Острякова

Бабушинский районный суд Москвы начал сегодня слушание по делу о клевете оппозиционного блогера Алексея Навального в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

Артеменко в прошлом году принял участие в съемках рекламного ролика по голосованию о поправках в Конституцию РФ. Навальный позволил себе оскорбительные высказывания в адрес людей, снявшихся в ролике.

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«О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели», – заявил тогда блогер, а кампанию по травле подхватили его подписчики в соцсетях.

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Навальный, который уже отбывает срок за мошенничество, сегодня был привезен в суд под конвоем. Туда же, как и на первый процесс в Мосгорсуде, прибыли западные дипломаты, отказавшиеся комментировать свой интерес к разбирательству, касающемуся двух граждан России.

Жена Навального Юлия не явилась в суд. Как полагают наблюдатели, технологи женщины, которые готовят ее к участию в выборах в Госдумы РФ, трезво оценили негативный фон, который возникнет вокруг этого скандального процесса.

95-летний Артеменко участвовал в процессе по видеосвязи. Он находился у себя дома в медицинской маске.

Навальный, традиционно использующий суды как площадку для самопиара, сразу же начал кривляться и паясничать. Он, будто разыгрывая из себя рок-звезду, поинтересовался, хорошо ли его слышат задние ряды.

«Поднимите ваши руки», – воскликнул Навальный.

«Я смотрю и реально мне противно, мало того, что вы этого несчастного человека, который находится в беспомощном состоянии, используете как куклу, маску нацепили, ходатайствую, чтобы ему дали хотя бы лечь и сняли маску. Вы издеваетесь на 95-летним человеком, просто издеваетесь. Вопрос, кто такие фашисты и политпроституки! Его родственники им торгуют, чтобы получить денег и издеваются, если схватится за сердце — вы будете виноваты», – изгалялся Навальный.

Далее он объявил, что не знаком с материалами дела и потребовал перерыв для ознакомления, хотя подпись Навального под обвинительным заключением имеется. Тем не менее, суд объявил перерыв.

После перерыва блогер заявил, что не признает себя виновным и обвинил в «фабрикации дела» телеканал RT и его руководителя Маргариту Симоньян. Далее он потребовал установить личности людей, находящихся рядом с ветераном (Это были его дочь и судья, обеспечивавший видеосвязь).

«Я не знаю, кто там вообще сидит. Покажите нам. Может там Маргарита Симоньян бобра ест!» – продолжал фиглярствовать Навальный.

Объявили очередной перерыв, после чего слово взял Игнат Артеменко. Он пояснил, что принял участие в съемке ролика добровольно и бесплатно из патриотических чувств, а о словах Навального узнал случайно от таксиста.

«Я всю жизнь занимался патриотическим воспитанием молодежи, а потому дал добро на съёмку в ролике, никаких денег за него мне не обещали, я их не получал. О клевете Навального я узнал на даче от таксиста. Я переживал сильно, из-за чего у меня ухудшилось здоровья. Извинений от Навального не последовало.

Я инвалид 2 группы 3 степени, никогда никого в жизни не предавал. Навальный меня оболгал и оклеветал. Я хочу, чтобы Навальный публично принёс извинения передо мной и памятью актера Ланового», – сказал ветеран.

В ходе перепалки Навальный еще три раза назвал Артеменко «куклой», на которую «нацепили медали», чтобы провести «гнусный процесс». Попутно он оскорбил других участников ролика.

«Я не вижу здесь ни Артемия Лебедева, ни Ивана Охлобыстина. Потому что было бы неудобно вам говорить, что я оклеветал Артеменко, Охлобыстина и Лебедева. Потому что у Артеменко — медали, у Лебедева — зеленые волосы, а у Охлобыстина, не знаю, мешочек с кокаином», – паясничал блогер.

После этого ветерану Игнату Артёменко стало плохо, ему пришлось вызывать «скорую». Суду пришлось объявить перерыв на неопределенный срок.

Телеведущий Владимир Соловьев считает, что суд в очередной раз продемонстрировал снисходительность к Навальному.

«Ни в одной другой стране судья бы не стал терпеть такого хамского поведения, какое демонстрирует в суде Навальный. Моментально был бы приведён к порядку. Но даже здесь к гульфикфюреру особое отношение», – написал Соловьев в своем телеграм-канале.

После перерыва суд вызвал свидетеля, соседку ветерана Галину Моргулис (94 года), и Навальный продолжил глумление над стариками. Он стал интересоваться, богат ли Артеменко, утверждая, что тому все-таки заплатили деньги.

«Я говорил, что они, родственнички, этого деда ночью придушат. Это мерзкий сценарий. Им нужен был дедушка, который бы тряс медалями», – заявил криминальный блогер.

Когда прокурор поинтересовалась у свидетельницы, отзывался ли Артеменко когда-либо плохо о своей стране, Навальный глумливо расхохотался, а потом стал интересоваться, что бы сделали белорусские партизаны с теми, «кто украл их пенсии и построил дворцы». Он заявил, что пенсия немецких ветеранов вермахта выше, чем у российских ветеранов. В финале свидетельница пожелала Навальному всего хорошего, а так же никогда не обижать пожилых людей.

«В общем, не важно какой приговор вынесут Навальному, потому что приговор он выносит себе сам в этом суде своим поведением. Так вот сейчас такое чудовище вылезает из того что принято считать Алексеем Анатольевичем. Мелкий, ничтожный, не умный, без чувства юмора, без чувства достоинства, без уважения к себе, без уважения к стране, без уважения к старшим, без умения держать удар. Истеричный, кричащий, жалкий в своих корчах. Что, правда кто-то думает, что вот этот Ктулху способен построить какую-то Прекрасную Россию будущего?», – написал журналист Андрей Медведев.

«Ну, собственно, он своим сегодняшним поведением все показал лучше, чем все мы вместе взятые. От нас-то можно отмахнуться, мы же «путинские пропагандисты» с «кремлевской методичкой», очерняющие светлый образ оппозиционера всея Руси.

Ну смотрите на своего кумира сами, без нашей помощи. Слушайте, что он сегодня наговорил. У человека была прекрасная возможность сказать: «Извините, у меня нет к вам ничего личного, я конечно не собирался ставить под сомнение ваши боевые заслуги. Мои дети существуют только благодаря вам и миллионам таких, как вы. Просто в полемическом угаре я рубанул лишнего и в вашем лице хотел бы попросить прощения у всех, кого задело мое неудачное высказывание».

Но нет. Он, как Пашаев – Ефремова, закапывает себя глубже, вытаскивая наружу свою мерзкую сущность», – комментирует военкор Александр Коц.