Навальный сам разоблачил версию своего отравления, опубликовав странное фото из клиники

22.09.2020, Москва, Елена Острякова

Российский оппозиционный блогер Алексей Навальный, об отравлении которого заявляют западные политики, находится вероятней всего вовсе не в отделении токсикологии немецкой клиники «Шарите», а в гастроэнтерологии.

Об этом в эфире youtube-канала «Соловьев LIVE» заявил редактор немецкого интернет-журнала World Economy Александр Сосновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он продемонстрировал видео корпуса «Шарите», в котором размещено отделение токсикологии. Оно расположено в районе плотной застройки в Берлине, и на нем нет никаких балконов, кроме нескольких технических. Их сейчас заслоняет строительная техника.

Таким образом, в этом здании не могло быть сделано распространяемое в соцсетях и в прессе фото выздоравливающего Навального, на котором он с женой сидит на кресле на балконе с видом на какую-то коттеджную застройку и деревья.

Кроме того, перед зданием не наблюдается ни охраны, ни журналистов, что было естественно, с учетом того мирового резонанса, которое имеет отравление Навального.

«Он был в начале скорее всего там, но после того, как в клинике Бундесвера убедились, что нет никакого яда, его отправили туда, куда и должны были отправить – в гастроэнтерологию. А это другой кампус на юге Берлина. Там расположение совпадает с видом с балкона», – сказал Сосновский.

Ранее он комментировал другие фото Навального после выхода из комы и отмечал, что для человека, вышедшего из комы, блогер слишком быстро реабилитируется и слишком активно двигается. Выход из комы занимает обычно недели и месяцы.

«Клиника Шарите. На каком-то из этих балконов и фотографировались Навальный с супругой. Верно ведь? Многие верят», – в свою очередь написал в своем блоге политический обозреватель Владимир Корнилов.