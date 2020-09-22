22.09.2020, Москва, Елена Острякова
 
Германия, Медицина, Политика, Россия
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Навальный сам разоблачил версию своего отравления, опубликовав странное фото из клиники


Российский оппозиционный блогер Алексей Навальный, об отравлении которого заявляют западные политики, находится вероятней всего вовсе не в отделении токсикологии немецкой клиники «Шарите», а в гастроэнтерологии.

Об этом в эфире youtube-канала «Соловьев LIVE» заявил редактор немецкого интернет-журнала World Economy Александр Сосновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он продемонстрировал видео корпуса «Шарите», в котором размещено отделение токсикологии. Оно расположено в районе плотной застройки в Берлине, и на нем нет никаких балконов, кроме нескольких технических. Их сейчас заслоняет строительная техника.

Таким образом, в этом здании не могло быть сделано распространяемое в соцсетях и в прессе фото выздоравливающего Навального, на котором он с женой сидит на кресле на балконе с видом на какую-то коттеджную застройку и деревья.

Кроме того, перед зданием не наблюдается ни охраны, ни журналистов, что было естественно, с учетом того мирового резонанса, которое имеет отравление Навального.


«Он был в начале скорее всего там, но после того, как в клинике Бундесвера убедились, что нет никакого яда, его отправили туда, куда и должны были отправить – в гастроэнтерологию. А это другой кампус на юге Берлина. Там расположение совпадает с видом с балкона», – сказал Сосновский.

Ранее он комментировал другие фото Навального после выхода из комы и отмечал, что для человека, вышедшего из комы, блогер слишком быстро реабилитируется и слишком активно двигается. Выход из комы занимает обычно недели и месяцы.

«Клиника Шарите. На каком-то из этих балконов и фотографировались Навальный с супругой. Верно ведь? Многие верят», – в свою очередь написал в своем блоге политический обозреватель Владимир Корнилов.

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