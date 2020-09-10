Навальный сам виноват в «отравлении» – беглый российский либерал

10.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Оппозиционный блогер Алексей Навальный, в отравлении которого сейчас обвиняют Кремль, принимал непосредственное участие в становление российской политической системы.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный в розыск пропагандист запрещенного в РФ Меджлиса, бывший российский либеральный журналист Айдер Муждабаев, осевший в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По-моему, всем, даже включая самого Навального, который вроде как пришёл в сознание, понятно, что Путину за это ничего не будет. Я это гарантирую на сто процентов. По крайней мере, со стороны Европы и коллективного Запада, скорее всего, ничего за это не будет, как не было ни за что: за 40 немцев и сотню голландцев, которые летели малайзийским бортом, за все эти убийства в Европе, которые совершались разными щупальцами русского рейха, ничего никогда никому не было.

Даже Британия не ввела нормальных санкций, никто. Когда говорят: «Как же так, Навального – это уже предел!», никакой не предел! Меркель будет до конца биться за «денежный поток-2» Путину, видимо, мало денег, русскому рейху нужно больше. Скучает Путин без увеличения денежного потока», – истерил Муждабаев.

Также он подчеркнул, что Навальный сам виноват в своём «отравлении», потому что своими руками помогал строить «неправильную» Россию.

«Я просто к тому, что за Навального ничего Путину не будет, ничего вообще. Я уже не говорю о том, что в России никто из этих тысяч и миллионов якобы сторонников Навального, никто на улицы не выйдет. Я в этом абсолютно уверен. Тем более уже не вышли, и даже если бы он умер не вышел бы никто!

Потому что тот же самый Навальный принял участие в становлении этой системы, в который всем всё равно: сначала про Украину все ровно, потом про Грузию все равно, а теперь – про Навального все равно. Вот так они этот рейх и построили, и теперь имеют несчастье в нём жить и получать свои дозы отравления веществами типа «Новичок», – добавил пропагандист.