Навальный сцепился с Ходорковским

Телеграм-канал блогера-уголовника Алексея Навального, который якобы он ведет сам из колонии, выступил с резкой критикой беглого олигарха-иноагента Михаила Ходорковского.

Причиной стало трудоустройство в структурах олигарха Ростислава Мурзагулова, который ранее был пиарщиком главы Башкортостана Радия Хабирова. Навальный (или те, кто пишет от его имени) обвиняют Хабирова в аресте главы «штаба Навального» в Уфе Лилии Чанышевой, которая сейчас находится в СИЗО. Против нее выдвинуты обвинения в экстремизме.

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«Мне стыдно за Михаила Ходорковского. Я давно хотел это написать, но запрещал себе, потому что вроде как устраиваешь скандал. Но после того, как побывал, хоть и через видеоконференцию, свидетелем на суде у Лилии Чанышевой, не могу не написать. Буду чувствовать, что своим молчанием предаю ее. Мурзагулов готовил идеологическую базу под посадку Лилии. Он особенно изгалялся в травле Чанышевой и нашего башкирского штаба. И вот этого Мурзагулова взял на работу Михаил Борисович Ходорковский», – написал якобы Навальный.

Ходорковский ответил тоже через тг-канал, хотя высказал сомнение в том, что отвечает Навальному.

«Когда я прочитал публичное обращение Алексея Навального, сделанное в стиле замечательных расследований ФБК, со скриншотами и пунктуальным цитированием моих и не только заявлений, то решил – не буду соревноваться – я сейчас не в тюрьме, а из тюрьмы так не смог бы. Но и не ответить человеку, сидящему в тюрьме, даже если от его имени работает коллектив, находящийся совсем рядом со мной, было бы неуважением», – написал Ходорковский.

Он признался, что не одобряет былое сотрудничество Мурзагулова с руководством Башкирии, но опроверг утверждение о том, что он имеет отношение к аресту Чанышевой. Более того, напоминает олигарх, к моменту задержания уфимской навальнистки Мурзагулов свой пост председателя общественной палаты Башкирии покинул и даже написал поручительство для ее освобождения.

«Но проблема даже не в этом. Ключевой вопрос – надо ли сейчас, во время войны, откинуть все прочие противоречия между людьми, противостоящими агрессии, что бы их ни разделяло в прошлом? Людям надо предоставить возможность раскаяться путем разрыва с режимом и активной антивоенной работы. По ключевому вопросу о войне у нас нет противоречий. Давайте встанем плечом к плечу, Алексей, даже если Вам за что-то стыдно», – написал Ходорковский.

Псевдо примирительный тон обращения, не помешал олигарху напомнить о недавнем скандале, потрясшем экстремистскую организацию навальнистов ФБК, когда выяснилось, что один из ее руководителей Леонид Волков подписал письмо к руководству Евросоюза с просьбой снять санкции с олигархов из «Альфа-групп».

А за день до «заявления Навального» Ходорковский в интервью «Дойче Вели» с пренебрежительным осуждением отозвался об «акции с фонариками», которую навальнисты пытались провести после посадки своего лидера. Несмотря на малочисленность, она привела к массовым задержаниям рядовых активистов.

Ставший инициатором скандала с подписью лидера ФБК в защиту олигархов бывший редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов услужливо опубликовал скан поручительства Мурзагулова за Чанышеву.

«Люблю читать и публиковать документы (как вы знаете). В ходатайстве указано, что Лилия Чанышева согласна на поручительство означенного подписанта», – написал Венедиктов.

Политолог Алексей Чеснаков считает, что речь идет об очередном этапе борьбы за лидерство в стане беглой оппозиции.

«Навальному нельзя допустить, чтобы кто-то составлял ему реальную конкуренцию за право быть «моральным камертоном» оппозиции. Стратегически тут конфликт персональных авторитетов. Намотал Михаил Борисович серьезный срок. Свое право на оппозицию заработал не благодаря Навальному. Поэтому он всегда будет для лидера ФБК угрозой. Тактически тут не что иное как попытка компенсации негатива после скандала с подписанием представителем ФБК поручительства за олигархов. Поскольку оправдание – плохая идея, в ход идет атака. На одного из олигархов», – написал Чеснаков.

Когда-то Навального и Ходорковского объединяло общее финансирование, но к 2019 году они рассорились из-за выборов в Мосгордуму. Тогда Запад сделал ставку на Навального с его идеей «умного голосования», а Ходорковский выступал под лозунгом «портим бюллетени!».

Однако после посадки Навального и начала СВО внимание кураторов вновь перетянул на себя Ходорковский. В последние месяцы о нем все чаще пишут американские СМИ, представляя как лидера беглой оппозиции и будущего премьер-министра России, президента в которой не будет. Даже вручение «Оскара» документальному фильму «Навальный» не добавила очков ФБК, он стремительно теряет авторитет среди эмигрантов.