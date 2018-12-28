Навальный снова может ездить на Украину

28.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Украина сняла запрет на въезд в страну мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает киевское издание “Гордон” со ссылкой на слова пресс-секретаря Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна.

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При этом, еще позавчера, 26 декабря, в МВД заявляли о продлении запрета.

Его ввели в конце ноября после конфликта в Керченском проливе. Также на части страны ввели военное положение, которое было отменено 26 декабря.

Напомним, введение такого нелепого запрета вызвало в российском сегменте соцсетей шквал мемов и сатирических комментариев. Многие пользователи обращали внимание на то, что российскому оппозиционеру Алексею Навальному по возрасту путь на Украину закрыт, несмотря на целый ряд проукраинских заявлений. В то же время, российский президент Путин, несмотря на недружественную по отношению к киевскому режиму позицию, по возрасту не подпадает под запрет и потому спокойно мог бы при желании ездить на Украину.