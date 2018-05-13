13.05.2018, Москва, Елена Острякова

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Навальный сорвал митинг в Москве, уехав в Италию

Либеральным партиям не удалось повторить успех митинга «За свободный интернет» 30 апреля, который собрал порядка 12 тыс человек. Сегодня на аналогичное мероприятие на проспекте Сахарова в Москве пришло менее тысячи участников.

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И это не смотря на то, что организаторами выступили такие авторитетные оппозиционные структуры как ПАРНАС, «Гражданская инициатива», «Яблоко», «5 декабря», «Демвыбор», Пиратская партия России и движение «Открытая Россия». При этом лидеры «Яблока» и ПАРНАСа – Михаил Касьянов и Эмилия Слабунова – лично выступили со сцены.

Видимо все дело в том, что мероприятие проигнорировал Алексей Навальный, который был главной “приглашенной звездой” на предыдущем митинге. Он убыл с женой в Италию, сообщил в сети «Фейсбук» журналист Егор Бакланов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Борец и жертва режима сегодня улетел в Италию. Пишут, что у Навального за год это уже седьмой отпуск за границей. СЕДЬМОЙ, КАРЛ. Завтра его тоже на митинге в защиту Телеграм не будет )) Предпочел отдых на море борьбе за права мессенджеров ))», – написал Бакланов, выложив видео из аэропорта.

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