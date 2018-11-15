Навальный торжествует: Евросуд встал на его сторону, проигнорировав доводы России

15.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Оппозиционер Алексей Навальный выиграл делов ЕСПЧ против российских властей, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сам политик оповестил своих сторонников в Инстаграм.

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“Полная и безоговорочная победи сегодня в суде. Представители путинского правительства разгромлены. Признана даже 18 статья (политический мотив преследования), чего суд не делал по российским делам лет 15”, – написал он.

По словам Навального, нынешнее решение ЕСПЧ – “важное не только для меня, но и для сотен граждан по всей огромной России, которых безо всякой вины по любому поводу в полицию и арестовывают.

Этим решением ЕСПЧ поменял свою практику и теперь доказывать политический мотив будет проще”.

По словам оппозиционера, евросудьи проголосовали в его пользу со счетом 14 против 3.

В свою очередь, комментируя решение ЕСПЧ, глава думского комитета по иностранным делам Леонид Слуцкий заметил, что

суд своим финальным вердиктом по иску Навального “еще раз дал повод усомниться в своей объективности и беспристрастности”.

В качестве доказательств пристрастности евросуда Слуцкий приводит тот факт, что Навальному присужден беспрецедентно огромный размер компенсации по сравнению с аналогичными делами.

“Кроме того, Большая палата подтвердила “политическую мотивацию” административных мер пресечения в РФ в отношении него, признав нарушения по 18 статье ЕКПЧ (Европейская конвенция по правам человека). Еще в феврале 2017 года Страсбургский суд отказывался это делать”, – добавил Слуцкий, по мнению которого, европейские судьи, полностью проигнорировавшие все доводы российской стороны, руководствовались политическими мотивами.

Отметим, что Россия с 2014 года не принимает участия в выборах судей ЕСПЧ, состав которого с этого времени значительно обновился.