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15.11.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
ЕС, Общество, Политика, Россия, Украина
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Навальный торжествует: Евросуд встал на его сторону, проигнорировав доводы России

Оппозиционер Алексей Навальный выиграл делов ЕСПЧ против российских властей, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сам политик оповестил своих сторонников в Инстаграм.

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“Полная и безоговорочная победи сегодня в суде. Представители путинского правительства разгромлены. Признана даже 18 статья (политический мотив преследования), чего суд не делал по российским делам лет 15”, – написал он.

По словам Навального, нынешнее решение ЕСПЧ – “важное не только для меня, но и для сотен граждан по всей огромной России, которых безо всякой вины по любому поводу в полицию и арестовывают.
Этим решением ЕСПЧ поменял свою практику и теперь доказывать политический мотив будет проще”.

По словам оппозиционера, евросудьи проголосовали в его пользу со счетом 14 против 3.

В свою очередь, комментируя решение ЕСПЧ, глава думского комитета по иностранным делам Леонид Слуцкий заметил, что
суд своим финальным вердиктом по иску Навального “еще раз дал повод усомниться в своей объективности и беспристрастности”.

В качестве доказательств пристрастности евросуда Слуцкий приводит тот факт, что Навальному присужден беспрецедентно огромный размер компенсации по сравнению с аналогичными делами.

“Кроме того, Большая палата подтвердила “политическую мотивацию” административных мер пресечения в РФ в отношении него, признав нарушения по 18 статье ЕКПЧ (Европейская конвенция по правам человека). Еще в феврале 2017 года Страсбургский суд отказывался это делать”, – добавил Слуцкий, по мнению которого, европейские судьи, полностью проигнорировавшие все доводы российской стороны, руководствовались политическими мотивами.

Отметим, что Россия с 2014 года не принимает участия в выборах судей ЕСПЧ, состав которого с этого времени значительно обновился.

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