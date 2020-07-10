«Навальный, ты сволочь!». Из-за Сафронова разругались российские либералы

10.07.2020, Москва, Вадим Егоров

Лидер российских прозападных либералов Алексей Навальный считает, что Ивана Сафронова не стоит поддерживать, потому что тот «пиарщик Рогозина», звезда протеста Ксения Собчак за это назвала Навального «сволочью», а глава СВР Сергей Нарышкин порекомендовал всем борцам с режимом не оказывать давление на следствие и суд».

Об этом сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Общественный накал, раздуваемый представителями российской прозападной прессы вокруг дела обвиняемого в шпионаже советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова продолжает искусственно нагнетаться. В частности, Лефортовскому суду Москвы пришлось публично опровергать очередной вброшенный в инфополе слух о том, что банковские счета самого Сафронова, равно как его матери, сестры и ее мужа заблокированы.

«Постановления об аресте имущества Сафронова И.И. Лефортовским районном судом на сегодняшний день не выносились», – заявила официальный представитель суда Ксения Первовласенко.

Что характерно, адвокат Ивана Сафронова – Иван Павлов, ранее не стал ни подтверждать, ни опровергать информацию о блокировки счетов. О методах защитника говорит тот факт, что в свое время он отказался давать подписку о неразглашении таны следствия, мотивируя это тем, что в деле о шпионаже он не видит никакой гостайны.

Никакой гостайны не видят и не хотят видеть в деле предполагаемого шпиона и российские прозападные либералы, открывшие для подписания петицию с требованием «рассекретить дело Ивана Сафронова» и преподносящие обвиняемого как очередную «жертву режима». На этом фоне особняком стоит позиция либерального лидера и кумира завсегдатаев «Старбаксов» Алексея Навального отказавшегося признавать Ивана Сафронова таковым.

«Я считаю бесчестным и лицемерным, когда нам говорят: арестован очередной журналист, давайте защищать журналиста, – прошелся по арестованному лидер прозападных либералов на своем ютуб-канале «Навальный LIVE». – Иван Сафронов – советник Рогозина, он пиарщик главы «Роскосмоса»…. Чуваку выдали «Мерседес» за 5 миллионов рублей, … это не журналист, это такой милый чиновник с папочкой.. Сафронов стал абсолютно типичным государственным пиарщиком. Зайдите в его твиттер, там ноль слов про «обнуление» Путина…. Он был прекрасным путинским чиновником….У человека, который идет работать советником Рогозина, нет никаких моральных принципов, нет ни малейшей совести».

Подобная позиция вызвала резко негативную реакцию у другой представительницы прозападной российской оппозиции Ксении Собак, которая ранее успела выйти в свет в майке «Свободу Ивану Сафронову» и теперь ей волей-неволей приходиться держать марку.

«Посмотрела Навального о Сафронове. «Роскосмос нанял бессмысленного журналиста защищать бессмысленный Роскосмос» «Сафронов-лицемерие и подлость, устроился на теплое место и начал молчать». Какая же ты сволочь, Леша. Все кто не с нами – те против нас. Абсолютный большевизм во всем. Делать акцент на том, на какой машине дорогой он ездит. …..,как же я ненавижу эти левацкие совковые манипуляции. Ненавижу слово «мерзость», но это она», – возмутилась Собчак.

Теперь можно с уверенностью предположить, что мнения прозападных российских либералов по Сафронову разделятся, обожатели Навального откажут ему в праве считаться «жертвой режима» и рукопожатным персонажем, поклонники Собчак продолжат требовать свободы для вероятного шпиона. Впрочем, и тем, и другим ответил в комментарии по делу глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Я никому не советую оказывать давление на следствие, а уж тем более на суд, – сказал глава СВР. – Тем более что только суд примет окончательное решение о виновности или невиновности человека, которому предъявлены соответствующие обвинения».

При этом Нарышкин лишний раз отметил, что «задержание и предъявление обвинения ни в коем случае не связаны с профессиональной деятельностью фигуранта».

Напомним, что по версии следствия, Сафронов был завербован чешской спецслужбой по заказу США в 2012 году.