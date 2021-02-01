Навальный угодил в полную зависимость от болгарина Грозева

01.02.2021, Москва, Елена Острякова

Российские журналисты-расследователи должны заняться болгарином Христо Грозевым, который инициирует и сопровождает все последние «расследования» оппозиционного блогера Алексея Навального, а также протесты в России, связанные с этим персонажем.

Об этом пишет телеграм-канал «Балканист», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Грозев всегда там, где бьют русских. Во время инсценировки государственного переворота в Черногории он изо всех сил доказывал, что переворот настоящий и организован российскими спецслужбами (ничего не доказал, по факту). Потом он был непосредственно причастен к мутной истории с утечкой материалов из сербской контрразведки, когда Сербия, якобы, выслала российского разведчика, хотя на самом деле подозреваемый покинул страну в связи с истечением срока командировки за два месяца до этого.

В родной Болгарии Грозева знают как человека, торпедирующего все совместные российско-болгарские инициативы в области энергетики, АЭС Белене он критиковал за неэкологичность, нефтепровод Бургас-Александруполис за неэкологичность и коррупционность и т.д.

В последние полгода Грозев целиком и полностью посвятил себя «проекту Навальный». В твиттере он вообще ни о чем, кроме Навального и протестов в России, не пишет. За один день 31 января у него на странице тридцать постов и репостов, все про протесты в Москве. Грозев, в частности, просит свидетелей протестов присылать ему свои видеосъемки, даже инструктирует – ребята, мол, не снимайте телефоном вертикально, снимайте горизонтально, так на большом экране лучше смотрится. Цинизм, граничащий с подстрекательством.

Надо сказать, что и действия Навального, после появления в его жизни Христо Грозева, приобрели небывалый размах. Масштабней стали спецэффекты в его фильмах, масштабнее и наглее стала ложь. Это наглядно показало «расследование о расследовании».

Естественно, Грозев существует не сам по себе. Очевидно, что любителя разоблачать «происки русских» к Навальному приставили в соответствующем ведомстве. Чтобы Навальный в последний момент не слил протест, как это с ним не раз уже бывало. Пока схема работает», – написал «Балканист».