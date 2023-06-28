Навальный умолял США о Крыме

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Блогер-уголовник Алексей Навальный умолял своих американских кураторов в 2014 году разрешить ему поддержать воссоединение Крыма с Россией.

Об этом политолог Сергей Марков завил в эфире «Шоу Вил», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Навальный тоже в своей карьере как-то колебался, он националистом был. Они ему полностью формируют команду. Он чистая марионетка. Когда было присоединение Крыма, Навальный по тайным каналам просил разрешить ему поддержать присоединение Крыма к России. Непублично это было. Понятно, что ты загоняешь себя в гетто. Никакой политической перспективы у тебя нет, если ты против присоединения. Но американцы строго ему запретили, сказал в стиле Жириновского: подонок, негодяй, будешь делать, что говорят», – сказал Марков.

По его словам, американские кураторы также заставили Навального вернуться в Россию в 2021 году из Германии, где блогер лечился якобы от отравления.

«Они же его подставили и с тюрьмой. Наши сделали все, чтобы его не посадить. Его туда вывезли в нарушение всяких законов: заберите его. Помогли его лечить. Здесь завели уголовное дело, предупредили: возвращаетесь – сразу будете арестованы. Нет, ему приказ: иди туда, будешь русским Манделой, будешь сидеть в тюрьме», – сказал Марков.

В 2014 году Навальный заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы», что Крым де-факто является российским, хотя и не одобрил методы его возвращения. Также он сказал, что Украине не стоит ждать возвращение полуострова, потому что «Крым не бутерброд». Эти слова блогеру до сих пор не могут простить в Киеве, хотя его соратники всячески пытаются их дезавуировать.