Навальный уверен, что отравлен ниндзями Путина

06.10.2020, Москва, Елена Острякова

Оппозиционный российский блогер Алексей Навальный сравнил свои ощущения от мнимого отравления боевым веществом «Новичок» с «поцелуем дементора» (существа из «Гарри Поттера»). Он повторил свои обвинения в адрес президента РФ Владимира Путина и описал его как персонаж комиксов «доктор Зло».

Об этом он заявил в интервью своему либеральному коллеге Юрию Дудю, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мания величия не мания величия, но все указывает на то, что Путин лично одержим идеей таинственных отравлений. Ему очень нравится идея, что он повелевает армией назгулов (персонаж фэнтези Толкиена – ред.), тайных чуваков ниндзя, ассасинов (средневековые террористы-исмаилиты, персонажи компьютерных игр –ред.), которые наводят ужас на всех. Это какая-то мистическая фигня. И в Кремле явно нравится идея, что они наводят ужас. Они рассматривают это как механизм влияния. Это работает. Многие думают, зачем связываться с этими русскими. Может, главная цель была не убить меня, а нагнать ужаса. И они своей цели достигли», – сказал Навальный.

Он не видит ничего необычного в том, что его в больнице посетила канцлер ФРГ Ангела Меркель, поскольку считает себя фигурой равной Путину.

«В чем проблема? Путин же встречается с Ангелой Меркель или министр иностранных дел. Я не претендую на то, что я политик №2, но, наверное, я один из основных оппозиционных политиков в России. Я не вижу никаких проблем, почему я не могу встретиться с иностранным лидером. Я могу обсуждать с ней любые российские и международные вопросы точно так же, как и Путин», – сказал Навальный.

С такой самооценкой согласен российский политолог Марат Баширов.

«Это демонстрация долгожданного апгрейда Навального в системного оппозиционера. Сказать, что это просто красиво – мало. Надо сказать, что с Россией всё будет хорошо, все клетки на шахматном поле заняты кем надо», – написал Баширов в своем телеграм-канале.