Навальный в тюрьме полюбил слушать гимн России
Самым любимым моментом в колонии для блогера-уголовника Алекся Навального стало утреннее прослушивание гимна России.
Текст об этом разместили в «инстаграме» Навального его адвокаты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«До зарядки мы слушаем гимн. Представьте себе, локальная зона вокруг барака. Снег. Мужчины в черных тюремных робах, сапогах и меховых шапках стоят в темноте с руками за спиной, и над всей зоной через репродуктор на высоком столбе раздается: «Славься, Отечество наше свободное». Просто восторг», – написал Навальный.
Кроме того блогеру нравится зарядка в тюрьме, которая будит в нем ассоциации с фильмом «Звездные войны».
«Репродуктор на столбе командует: «Марш на месте. Исходное положение – руки на поясе. Приготовились. С левой ноги. Раз-два-три-четыре». И мужчины в черном с озверелыми лицами маршируют на месте, грохоча сапогами. В этот момент я представляю себе, что снимаюсь в русском римейке «Звездных войн», где вместо имперских штурмовиков – зэки в бушлатах и шапках-ушанках», – описывает впечатления Навальный.
Спасибо!
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