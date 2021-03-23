Навальный в тюрьме полюбил слушать гимн России

23.03.2021, Москва, Елена Острякова

Самым любимым моментом в колонии для блогера-уголовника Алекся Навального стало утреннее прослушивание гимна России.

Текст об этом разместили в «инстаграме» Навального его адвокаты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«До зарядки мы слушаем гимн. Представьте себе, локальная зона вокруг барака. Снег. Мужчины в черных тюремных робах, сапогах и меховых шапках стоят в темноте с руками за спиной, и над всей зоной через репродуктор на высоком столбе раздается: «Славься, Отечество наше свободное». Просто восторг», – написал Навальный.

Кроме того блогеру нравится зарядка в тюрьме, которая будит в нем ассоциации с фильмом «Звездные войны».

«Репродуктор на столбе командует: «Марш на месте. Исходное положение – руки на поясе. Приготовились. С левой ноги. Раз-два-три-четыре». И мужчины в черном с озверелыми лицами маршируют на месте, грохоча сапогами. В этот момент я представляю себе, что снимаюсь в русском римейке «Звездных войн», где вместо имперских штурмовиков – зэки в бушлатах и шапках-ушанках», – описывает впечатления Навальный.