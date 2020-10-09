Навальный вызвался помогать Западу ввести массовые санкции против России

09.10.2020, Москва, Елена Острякова

Оппозиционный блогер Алексей Навальный считает недостаточными санкции, которые Евросоюз собирается ввести против 9 россиян, обвиняемых в причастности к мнимому отравлению либерала боевым веществом «Новичок».

Об этом Навальный заявил в интервью либеральному телеканалу «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается санкций, то я считаю, что все развитые страны, если они хотят каким-то образом помочь России, российским гражданам и сами себе, должны выставить заслон грязных денег из России. Тех денег, которые воруют у граждан России.

То есть нужно не 9 человек, которые изобрели «Новичок» и применяют его. Нужно вышвырнуть из Европы всяких усмановых, абрамовичей, Шувалова, Пескова, всех этих пропагандистов и всех остальных людей, которые здесь обогащаются за счет того, что Россию держат в бедности и деградации, и инвестируют деньги в Европу», – сказал Навальный.

Он предлагает европейцам при составлении санкционных списков воспользоваться материалами его блога и внести в список всех фигурантов расследований.